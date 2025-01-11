原住民血統上將徐衍璞2月1日屆退 牽動賴總統新一波上將人事佈局

現任國防部軍備副部長丶徐衍璞上將，2月1日將屆齡退伍，勢將牽動重要軍事首長的調整，軍事圈內更關注的是，是否會有新晉任上將的人事安排。（資料照，記者田裕華攝）

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徐衍璞上將宴客先上一盤荷包蛋 滿滿情義故事令人淚目

〔記者羅添斌／台北報導〕政府上將人事佈局即將有新的調整，軍方人士今天指出，現任國防部軍備副部長丶徐衍璞上將，2月1日將屆齡退伍，勢將牽動重要軍事首長的調整，軍事圈內更關注的是，是否會有新晉任上將的人事安排。

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徐衍璞為國軍第一位具有原住民血統的上將（父母分別為山東丶台灣宜蘭泰雅族），他是陸軍官校52期（72年班）畢業，歷任參謀本部人事次長丶陸軍六軍團指揮官丶國防部常務次長丶副總長執行官丶陸軍司令等職，2023年5月擔任國防部軍備副部長至今，由於屆滿上將64歲退伍年限，將於2月1日屆齡退伍。

軍方人士今天指出，依據國防部組織法規定，國防部設副部長二人（分管軍政丶軍備），特任或上將，代表兩席副部長職位，可依層峰人事安排，由現役上將或是退伍將官丶文人來出任。徐衍璞是在陸軍司令卸任後，以現役上將出任軍備副部長，而現任軍政副部長柏鴻輝，則是在2018年12月以中將軍階退伍之後，2021年7月獲延攬以特任官身份出任國防部軍政副部長。

軍方人士說，軍備副部長丶徐衍璞上將2月1日屆齡退伍，勢必帶動賴政府的重要軍事首長調整，屆時不排除會有新科上將的產生。

他指出，國防部軍備副部長一職，過去慣例都是由現役上將擔任，歷任擔任副部長的都曾具有軍種司令的職務歷練，唯一一位不具軍種司令歷練的，則是由中科院長直升軍備副部長的張冠群，張冠群當時也由中將晉任為上將，成為罕見的人事安排。

軍方人士分析，層峰若是規劃由文人丶熟悉國防工業的業界人士出任軍備副部長，這會是另一種人事思考，但是循慣例由現役上將擔任，也會有幾種安排的可能。一是循張冠群模式，由現任中科院長李世強中將升任副部長，並且晉任上將，二是由現役上將轉任，那麼擔任軍種司令期間已經超過一年半的陸軍司令鍾樹明上將丶海軍司令唐華上將，將會是優先考量的對象，或者是由曾任軍種司令的國防大學校長劉志斌上將（曾任海軍司令）丶總統府戰略顧問劉任遠上將（曾任空軍司令）出任。

黃志偉上將為賴總統任內首位晉任的上將。圖為副參謀總長執行官黃志偉上將主持國軍「資安鑑識實驗室」認證授證典禮。（圖：軍聞社提供）

在另一方面，上將的人事調整，也可能會帶動新一波晉任上將的產生。

去年的11月14日，賴總統核定由鄭榮豐上將調任為空軍司令，並且核定由空軍副司令黃志偉升任副參謀總長執行官，同時晉任為空軍二級上將，黃志偉成為賴總統任內首位晉任的上將。軍方人士分析說，軍備副部長徐衍璞上將2月1日屆齡退伍，除了帶動上將人事佈局的調整之外，也可能因為職務異動而有現役中將晉任為上將的空間。

他指出，目前在防部體系內有7位現役上將，分別為海軍3席（參謀總長梅家樹丶海軍司令唐華丶國防大學校長劉志斌）丶空軍2席（空軍司令鄭榮豐丶副總長執行官黃志偉）丶陸軍2席（軍備副部長徐衍璞丶陸軍司令鍾樹明），徐衍璞在2月1日屆退之後，陸軍上將僅有1 席，若不補一位陸軍上將，將會使現役上將的比例嚴重失衡，會造成國軍人數最多的陸軍系統意難平。

軍方人士分析，新任空軍上將黃志偉為空軍官校76年班畢業，依陸軍系統人事分佈來看，下一位可能晉任上將的人選，落在陸軍官校76及77年班畢業將領身上的可能性很高，包括陸軍副司令陳忠文（76年班）丶副司令呂坤修（77年班），副參謀總長李定中（77年班）以及國防部總督察長章元勳（76年班），在陸軍官校正期生之外，國防常務次長楊基榮（陸軍官校專7期，75年班）也是潛在人選。

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