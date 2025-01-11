徐衍璞上將宴客先上一盤荷包蛋 滿滿情義故事令人淚目

國防部軍備副部長徐衍璞上將，由他當主人宴客的場合，第一道菜就是幾盤荷包蛋，背後故事卻是滿滿的情義。（資料照，記者田裕華攝）

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〔記者羅添斌／台北報導〕國防部軍備副部長徐衍璞上將2月1日將屆齡退伍，被暱稱為「微胖界上將第一人」的徐衍璞雖然身材圓呼呼的，但神奇的是，過去幾年他不僅體測過關，連健檢時的三高指數都沒有，擔任軍備副部長任內多次奔走在台美兩國之間，緊盯軍售進度丶促進兩國國防工業合作，可說是體力丶毅力都相當驚人。

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徐衍璞重情重義，說過的承諾一定都會履行，他愛看書也喜歡送書給同僚丶部屬，在陸軍司令任內還曾挑選戰史類的書籍，發送到陸軍連長以上軍官，徐衍璞說：現在的軍官們都沒有親身經歷過戰爭，無法體會打仗時如何在惡劣的環境下帶領弟兄作戰，也因此他挑選了幾位老前輩將領撰寫有關抗戰時期丶台海戰役的回憶錄，給國軍幹部參考。

熟悉徐衍璞的友人說，只要是由徐衍璞作東的餐敘場合上，上的第一道菜就是幾盤滿滿的荷包蛋，令賓客們不知其然，卻不知這道看似簡單的荷包蛋裡，卻隱藏著滿滿的情義，發生在徐衍璞身上的故事，聽來更是令人淚目不已。

國防部軍備副部長徐衍璞上將2月1日將屆齡退伍，被暱稱為「微胖界上將第一人」，但他近年多次奔走在台美兩國之間，緊盯軍售進度丶促進兩國國防工業合作，可說是體力丶毅力都相當驚人。（資料照，記者陳志曲攝）

徐衍璞的父親是山東人，在國軍部隊是低階軍官，跟隨國軍部隊來台後，認識了宜蘭泰雅族的妻子後結婚，但因為軍階低丶生活困苦，收入勉強溫飽，住的地方也十分簡陋，此時有同為山東鄉親的一位徐姓人士，擔任中階軍官的兒子打仗時陣亡了，在台灣沒有親人，又轉輾得知徐衍璞家的狀況，主動捎來消息，建議徐衍璞父親帶著妻子丶小孩與其合住，這位就是徐衍璞口中念念不忘，雖無血親關係，但對他照顧無微不至的「徐大爺」。

即便是兩家合住，但在當年的環境裡，物資還是不如現在豐裕，餐桌上都是粗食淡飯，徐衍璞母親每每煎上幾個荷包蛋，想讓徐大爺補補身體，餐桌上這盤油亮散發香味的荷包蛋，可是讓年幼的徐衍璞看直了眼睛，但是徐大爺每次都把徐衍璞拉到自己身前，將這盤荷包蛋給徐衍璞享用，對幼年的徐衍璞來說，荷包蛋簡直就是人間美味了。

徐大爺晚年衰老過世後，葬在北市六張犁山區，徐衍璞也定時帶領著家人去祭拜徐大爺，但前幾年台北市要整理散落在山區的墓地，同時通知要限期遷移，這件事讓徐衍璞傷透了腦筋，因為徐衍璞家與徐大爺並無血親關係，沒有辦法直接遷葬徐大爺的墳地，徐衍璞為了此事心急如焚，不斷的想方設法，最後在各方的協助下終於完成遷葬，了了他一樁心願。

重情重義的徐衍璞，每次在宴客時，都會交代餐聽要先上一道荷包蛋，他說：看到荷包蛋，就會想到徐大爺，那位沒有血親關係丶卻更甚血親關係的大爺。

徐衍璞在2014年晉任中將時，家人都出席授階典禮。而他在2020年升任副總長執行官並晉任為陸軍上將時，成為國軍首位具有原住民血統的上將。（資料照，記者羅添斌攝）

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