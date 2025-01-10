中共不斷吸收、滲透 嚴德發語重心長：我軍人要有堅定愛國信念

退輔會主委嚴德發接受本報專訪。（記者劉宇捷攝）

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〔記者涂鉅旻、羅添斌、吳哲宇、劉宇捷／台北報導〕中共持續加大對台襲擾力道，亦積極吸收我現、退役軍人，並爭奪我國的國際敘事權。退輔會主委嚴德發接受本報專訪表示，面對中共與日俱增威脅，我國軍人要堅定愛國信念，才能爭取話語權；榮民諸多的犧牲奉獻，才成就現今的民主自由與安樂生活，「我想勉勵退伍軍人，不要對不起老前輩們，要飲水思源」。

中共近年藉由軍事搭配非軍事手段襲擾我國，致使我國國防部在內的政府各部會承受莫大壓力，亦藉由多重手段意圖吸收、拉攏我國現役、退役軍人，除了試圖邀請我國退伍軍人赴中參與活動，近來更傳出有退伍軍人遭中共吸收組成「狙擊隊」作為內應，引發各界譁然。

另外，縱然退輔會持續與美國等退伍軍人組織建立密切合作基礎，並多次參與國際退伍軍人活動，但中共仍屢次意圖搶奪我國話語權，阻斷我國與他國交流的管道。

對此，嚴德發接受本報專訪表示，中共不斷擴張霸權、對我威脅與日俱增，是整個區域共同面臨的挑戰。對我國而言，我國軍人須先建立愛國信念，才能在中共意圖爭奪我話語權時站得住腳。

前人犧牲奉獻換取後人自由民主 嚴德發籲勿親痛仇快



嚴德發表示，社會各界對於維護自由民主、法治人權的社會要有共識，仰賴老榮民當年的犧牲奉獻，才成就現在的自由民主與安樂生活。因此，他想勉勵退伍軍人，「不要對不起老前輩們，要飲水思源」，能享受可貴的民主成果，是前人藉由犧牲奉獻換取，不要做一些親痛仇快的事情。

嚴德發說，退輔會將持續向國內退伍軍人團體宣導，若要赴中，務必要把守對等尊嚴原則、遵守《兩岸人民關係條例》、《國安法》等規範，不要從事妨礙國家安全與利益的行為，他相信，絕大多數的退伍軍人團體都能遵守規範。

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