退軍跨國交流拚外交活路 退輔會爭取拜會美退伍軍人事務部

退輔會主委嚴德發接受本報專訪。（記者劉宇捷攝）

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〔記者涂鉅旻、羅添斌、吳哲宇、劉宇捷／台北報導〕我國外交受到中共處處阻撓，但退輔會持續深化對美國三大退伍軍人協會交流，成為我國外交關鍵活路之一。退輔會主委嚴德發接受本報專訪表示，退輔會2022年派遣人員駐美，對於暢通交流管道、增加我國能見度有所幫助，在深化對美三大退協互訪、其他國家互動之外，也期望爭取拜會美國退伍軍人事務部契機，促成進一步交流。

美國三大退伍軍人協會為美國退伍軍人協會、美國海外作戰退伍軍人協會、美國退伍軍團協會，與退輔會的交流基礎相當深厚，不僅每年定期人員互訪，前總統蔡英文2023年7月更為美國海外作戰退伍軍人協會年會，以錄影方式致開幕詞。另外，退輔會為深化與美國退伍軍人團體、我國駐美榮光會的聯繫與交流，自2022年元月起派退役少將倪邦臣駐美，近期則已由退役少將劉慶元接任此職。

嚴德發接受《自由時報》專訪表示，在退輔會的代表於2022年駐美以前，台美退伍軍人組織交流僅限互訪，須透過外交部或國防部聯繫相關事宜，在該年派員駐美形塑直接窗口後，已促使二國退伍軍人交流管道更加順暢。

嚴德發細數，包括美國德州軍人公墓設立我國海外訓練殉職將士紀念碑、我國巨幅國旗在美國國殤日飄揚、前總統蔡英文為美國海外作戰退伍軍人協會年會開幕致詞等，都是雙方協調成功的案例，讓世界得以看見台灣，並獲得美國支持；退輔會亦致力於榮僑外交，現有21個榮光會在美國活動，去年亦恢復停擺13年的紐約榮光會活動，增加據點也能使華美雙方交流更加順利。

我國駐美代表處時任「退伍軍人事務組」組長倪邦臣（右），2022年5月拜會美國退伍軍人協會（AMVETS）執行長切內利（左）。（取自退輔會網站）至於我國吸引外國退伍軍人團體之處，嚴德發說，包括美國、日本的退伍軍人團體，皆對我國退撫體系、榮總醫療照顧等讚譽有加，我國亦可檢視有無可學習他國之處，增加區域整體力量。

除了退伍軍人團體的互動，嚴德發表示，退輔會下一階段將爭取拜會美國退伍軍人事務部，看能否有進一步交流機會。

嚴德發表示，我國退輔會無論與美國、日本或歐洲退伍軍人團體互動，因為大家都當過軍人，且愛護國家、忠於國家與人民，並守護自由民主，就成為共同核心價值和語言。他說：「我們接觸的退伍軍人組織，言談後都覺得相見恨晚，因為大家的前半生都是為國犧牲奉獻與付出。」也期盼無論國防或者其他領域，都可藉由交流相互參考、學習。

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