配合賴總統「健康台灣」國家願景 嚴德發曝「醫養合一」成效

退輔會主委嚴德發接受本報專訪表示，退輔會建構「醫養合一」，強化與整合長照、醫療能量。賴清德總統對此非常重視，退輔會在各地榮家實踐後，成果也會供衛福部參考，期將成功與全民分享。（記者劉宇捷攝）

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〔記者吳哲宇、羅添斌、劉宇捷、涂鉅旻／台北報導〕我國即將邁入高齡化社會，同時面臨少子化困境，退輔會的榮家、榮總除照顧退伍官兵榮民，在照顧全民健康也扮演重要角色。為配合賴清德總統「健康臺灣」願景，退輔會建構「醫養合一」，強化和整合長照、醫療能量。退輔會主委嚴德發說，總統對此非常重視，退輔會在各地榮家實踐後，成果也會供衛福部參考，期將成功與全民分享。

退輔會主委嚴德發接受本報專訪時表示，配合賴總統提出打造「健康台灣」國家願景，及為因應我國即將邁入高齡化、少子化社會，退輔會全國16家榮民醫院，不只榮民，還要照顧民眾，因此設置「榮總」、「分院」及「榮家」三級金字塔照護服務網絡，依責任區由榮總支援分院、分院支援榮家，自上而下提供視訊醫療支援、辦理宣教，提升照護品質與擴大服務量能，落實建構「醫養合一」照護模式政策。

嚴德發指出，就養方面，目前已設立24個社區式日照中心、291處失智社區及預防延緩失能據點，讓長者維持自立及尊嚴生活；也已開放住宿式長照機構88床、護理之家3049床，與民共享，預計117年前再增設584床。

另外，嚴德發表示，為強化遠距及智慧照護，減輕人力負荷提升照護效能，退輔會110年起提供榮家住民遠距會診與醫療諮詢服務，減少榮家住民外送就醫，減少轉送醫院比率達49.84%。

嚴德發進一步指出，退輔會、關渡醫院、陽明交通大學及高雄市政府去年底組成團隊參與「2024總統盃黑客松」競賽，推出「全人整合照護溝通協作平台」，榮獲賴總統頒贈「卓越團隊」榮譽；該平台透過整合服務團隊、溝通及協作，結合醫療、長照、服務照顧人員及家屬，在同一群組有效溝通；今年將結合平台與榮服處訪視系統，提供獨居、老老照顧個案及失智專區長輩與長照、醫護、家屬及緊急通報等服務，建立全人健康照護模式，減輕人力壓力。

嚴德發透露，總統對該平台相當重視，退輔會在榮家實踐後，也會將成效提供給為福部參考。據了解，該系統透過AI，將與病患溝通之病況訪問生成紀錄格式申報，縮短約73%平均作業時間，還可提供視訊看診，不同醫生也能順利交班，可快速掌握個案狀況，平均病歷整理時間縮短約66%。

在就醫方面，嚴德發表示，因應人口高齡化，榮家服務對象及內容朝多元化發展，於109至115年計畫逐步建置6所榮家失智床位，將增加床位502床至1,145床，可滿足全國榮民需求，並將餘裕開放民眾，目前申請使用已達19%。

嚴德發表示，除改善硬體設施，更注重長者心靈層面，積極推動榮家「家庭化」、「社會化」、「智能化」；設立5所日照中心及3所非營利幼兒園，青銀共居鼓勵長者交友互動推動「家庭化；開放家區，讓社會各界及學校至榮家辦理活動，增加與社區共融互動推動「社會化」；引進各式智慧輔具監測系統，提升照護效率、減緩人力需求。

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