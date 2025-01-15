跑得比部長、司令還勤！ 軍友社「最強理事長」李棟樑勞軍2028場次

軍友社榮譽理事長李棟樑接受本報專訪。（記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻、羅添斌、陳治程、劉宇捷／台北報導〕長年致力於敬軍工作的企業家、軍友社榮譽理事長李棟樑，迄今持續深入國軍各地營區探訪官兵，10年來共計走訪高達2028場次，遠多於任何一位國防部長、司令。曾見證越南無情戰火的他，深感國家安全重要性，時常涉險救災的國軍官兵身影更令他難以忘懷，因此，「未來的歲月，我還是會跟國軍站在一起」。

李棟樑自2014年5月接任軍友社理事長，2022年5月卸任並轉任榮譽理事長後，仍放不下對默默犧牲奉獻的官兵牽掛，迄今仍出錢、出力率隊勞軍，與駐守山之巔海之濱的官兵一一握手、頒發加菜金與禮品表彰貢獻。據統計，李棟樑近10年的敬軍、勞軍活動場次，已達2028場。

不同於其他企業家多以「出錢」方式敬軍，李棟樑更堅持「出力」走訪各營區，也可以在探訪之時，了解基層官兵生活狀況與需求後，轉達國軍單位尋求改善之道。例如，部分偏遠地區駐軍的崗哨大多老舊失修，李棟樑探訪後，即時向高司單位反應，官兵現已有可遮風避雨的模組化崗哨可使用。

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軍友社榮譽理事長李棟樑近10年來勞軍2028場次，且無論部隊駐軍有多偏遠，他都堅持親自前往。（資料照，軍聞社提供）另外，因公亡故的官兵遺眷，也是李棟樑堅持當面探訪的對象，李棟樑說，探訪遺眷等於傳達社會重視殉職官兵的種種付出，這絕非金錢可以比擬。

長年從事貿易工作，也曾擔任中華奧會副主席的李棟樑，談起接任軍友社理事長的緣起，李棟樑接受本報專訪表示，他卸下永續發展協會理事長，正值洪仲丘事件大大衝擊國軍官兵士氣之時，因此他同意受邀擔任此職。即使任職8年後卸下理事長職務，他還是希望一直能擔任國軍官兵的「義工」，因為做這些事情，讓他的人生旅程更加充實，並被賦予了意義。

李棟樑人生旅程經歷了數起重大事件，使得他親身投入勞軍工作的決心更加堅定，原來，李棟樑早年曾在越南從事商業活動，卻因1970年代越戰局勢劇變，使他必須離開這個多事之地。他說，在戰爭時期，即使身處高樓大廈仍無法安住，而是得隨著難民逃離，他待過越南後，更深深體會國家的重要性。

軍友社榮譽理事長李棟樑探訪官兵時，除了致贈加菜金，也會贈送一些實用的日常用品，盼能改善官兵生活。（資料照，軍聞社提供）接任軍友社理事長後，國軍官兵捨身救災的身影更讓李棟樑無法忘懷，無論是魚塭、豬圈遭遇疫情，官兵忍著惡臭處理屍體，還是在2015年復興航空班機事故時，官兵不顧嚴寒天氣直接跳進河裡救起生還者，抑或是在2014年高雄氣爆事件之後，海軍陸戰隊冒著還可能有後續爆炸的風險進駐災區，「他們完全把自己的生命置於度外，把國家與社會當作比生命還重要，這真的很難得」。

由於長年致力於經貿丶勞軍與公益活動，李棟樑先後榮獲經濟部一等經濟獎章、國防部二等寶鼎勳章，以及退輔會一等榮光專業獎章等殊榮。對於外界封他「史上最強軍友社理事長」稱號，李棟樑說，這只是他的作法則與一般人不同所致，在經營事業方面，他並非以獲利為優先，而是先考慮對環境、國家社會有無正面影響，其次考慮對公司夥伴有無幫助，最後才是利潤。

「我的目標不是要打敗多少人，而是幫過多少人」，李棟樑說，社會在共存、共榮之下才會和諧，而他始終認為，國軍是國家朝好的方向發展、社會安定的重要中堅，因此，「未來的歲月，我還是會跟國軍站在一起」。

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