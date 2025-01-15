臨危受命接下勞軍重任 李棟樑用創「心」方式照顧國軍官兵

軍人之友社榮譽理事長李棟樑，日前接受本報《軍武頻道》專訪，向我們分享他投入勞軍十年來的心路歷程。（記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／台北報導〕前軍人之友社理事長、現任榮譽理事長李棟樑，10年前在國軍士氣因洪仲丘案而低迷之際，臨危受託接下軍友社理事長重任；他親自走進離島和偏遠地區部隊，切實了解官兵需要，哨站舊了換哨站、天冷腳寒捐厚襪，甚至是在偏遠據點「辦桌」讓弟兄姐妹吃到熱食。這些不同以往的勞軍「心」模式，也讓他逐漸打動官兵，成為官兵眼中勤懇的李伯伯。

李棟樑接受本報專訪時表示，曾在商界打滾多年、企業家出身的他，深刻體會到「國家」的重要；十年前受層峰所託接下軍友社理事長的任務後，他秉持著「帶人也帶心」的原則、將過往公司治理的經驗帶入勞軍裡，照顧國家的中堅，「國軍好，社會也安定」。

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圖為李棟樑慰勞憲兵211營，該營擔負總統府衛戍勤務，勤務時間長且壓力大，為此，他親自致意並贈送保暖襪給官兵，保護他們不會著涼。（本報資料照，記者羅添斌攝）

李棟樑說，他跑了超過2千場勞軍，不管是嵩山、三芝等偏遠地區的雷達站，或是要遠在南、北部外海的南沙太平島和馬祖，他都親力親為，務必跟勞軍的官兵「握到手」，勞軍不走過場的李棟樑，也因此漸為官兵熟知，成為那位身體硬朗、勤勞勤懇的「李伯伯丶李爺爺」。

海、空軍有不少偏遠營區的崗哨年久失修，在李棟樑探訪部隊注意到這個問題，並與高司單位反應後，軍方立即改善，讓這些官兵有新的模組化崗哨遮風避雨；對於外島及基層單位官兵們，他也務實地送上保暖襪，讓弟兄在長時間的勤務後也不怕著涼，此外，李棟樑持續送熱食到嵩山、三芝、五指山等山區雷達站或是偏遠單位，更在現地以「辦桌」方式向營區官兵致意，雖然駐地很冷，但受到如此照顧，國軍也對這位關心他們的「最強理事長」有了更多敬意。

李棟樑相當勤跑國軍偏遠地方營區，親自與官兵握手並勞軍。圖為他日前在北部山區哨站與衛哨人員致意。（取自軍聞社）圖為李棟樑去（2024）年10月赴陸軍關指部聯兵1營慰問，感謝他們長年守護淡水河口的安全。（取自青年日報）

李棟樑說，國軍平時擔負戰備很辛苦，每逢天災過後，無論是救人、清淤，他們也往往是支援的第一線；因此，勞軍也正是他能「出錢又出力」，向國軍官兵表達感謝的契機，不把利益擺前頭，「國軍好，國家好，社會也會好」。

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