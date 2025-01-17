陸軍9.8億「無人機反制系統案」底定 年底前完成外島丶龍潭部署

創未來公司曾於去年10月舉行的「台灣新創技術博覽會」，公開展示反無人機系統。（創未來公司官方Linkedin帳號）

〔記者羅添斌／台北報導〕金額達到9億8800萬元，但招標不順丶多次流標的陸軍無人機反制系統終於底定，根據國防部今天公佈的決標公告，此案由創未來科技公司得標，但必須在今年年底以前完成各套系統的建置，部署地點規劃在金馬外島及桃園龍潭。

軍方人士今天指出，中國持續侵擾台灣，除了每日以機艦侵擾我海空域之外，中大型無人機也加入侵擾行動，此外，也以小型無人機頻繁侵擾我外離島，甚至以無人機群攻方式，試探國軍的防衛能力，陸軍因此籌建無人機反制系統，藉由裝備能力，提升無人機反制成效，強化國土防衛作為。

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另據了解，除了陸軍單獨採購的無人機反制系統之外，國防部還由空軍司令部統籌辦理一項「遙控無人機防禦系統案」，總金額達到43億5 千餘萬元，這項計畫涵蓋各軍種的需求，委由中科院建置無人機防禦系統及籌購干擾槍，主要是防範中國無人機入侵，針對基地丶港口丶機場等，建立控控無人機的防禦系統，另外，也針對外離島丶獨立營區丶高山站台丶飛彈陣地等重要機敏營區，依營區範圍對入侵營區的無人機實施偵蒐丶干擾，提升基地陣地丶飛航安全維護及戰時防衛作戰能力。

至於「無人機反制系統案」與「遙控無人機防禦系統案」的功能是否相近？反制與防禦功能之間是否有重疊或是已劃分責任區加以區隔？尚待軍方後續進一步釐清。

國防部今天公佈的「無人機反制系統案」，預算金額總共編列9億8963萬元，招標公告時調整為9億8800萬元，決標金額則為9億8781萬元，依據今天公佈的決標公告內容顯示，履約期限是自今年1月23日起，至今年12月31日止，這代表著得標廠商在今年年底前，就將全部的反制系統都安裝及測試完成。

軍方人士透露，參與「無人機反制系統案」的相關廠商，先前都曾帶著裝備系統，到金門及宜蘭大福兵試場進行實地測試，但前幾次的測試讓軍方不太滿意，經要求改善丶廠商也做出調整之後，終於通過測試，也讓充滿波折的「無人機反制系統案」終告底定。

金額達到9億8800萬元的陸軍無人機反制系統終於底定，根據國防部今天公佈的決標公告，此案由創未來科技公司得標，但必須在今年年底以前完成各套系統的建置，部署地點規劃在金馬外島及桃園龍潭。圖為創未來公司無人機反制系統方案。（擷自創未來科技官方影片）

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