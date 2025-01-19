9.8億無人機反制系統決標了！ 擴充軟體癱瘓「跳頻」無人機有望

創未來科技公司得標陸軍無人機反制系統案。圖為創未來公司無人機反制系統方案。（擷取自創未來科技官方影片）

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陸軍9.8億「無人機反制系統案」底定 年底前完成外島丶龍潭部署

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍司令部耗時近一年招標、總金額約9.8億餘元的無人機反制系統近期決標，並要求得標廠商須於今年底前完成系統建置工作。知情人士透露，考量「跳頻」無人機的發展，可能增加無人機反制難度，相關單位與得標廠商亦尋求透過軟體更新擴充頻段，降低敵無人機對台灣本島、外離島的威脅。

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根據政府電子採購網17日發布的決標資訊，陸軍司令部斥資9.88億元，以最有利標方式採購「無人機反制系統」，共有二家廠商投標，廠商曾在軍方安排下，擇定宜蘭大福兵試場進行測試，最終由創未來科技公司以9億8781萬元得標，履約地點為桃園龍潭以及外離島地區。

事實上，陸軍無人機反制系統招標過程屢經波折，國防部去年、今年一共編列9億8963萬8千元預算，採購26套系統，其中陸軍採購24套，駐守烏坵的海軍陸戰隊原定於去年獲得1套，憲兵則計畫在今年獲得1套。不過，全案於去年4月、8月二度招商未果，最終在去年10月第三度招商才有所斬獲，即使全案招商進度落後，得標的創未來公司仍依照國軍規畫，須於今年12月31日以前履約完畢。

國軍官兵操作無人機干擾槍情形。（資料照，軍聞社提供）陸軍此次統籌採購的無人機反制系統採用「軟殺」手段，也就是用電戰作為，設定特定頻譜使敵方無法有效操作無人機。但考量無人機科技發展推陳出新，現已有可躲避無人機反制系統的「跳頻」無人機。對此，知情人士表示，相關單位與得標廠商研究，尋求以軟體更新擴充反制頻段的方式，藉此將跳頻無人機納入反制範疇內，降低敵無人機對台灣本島、外離島的威脅。

另外，空軍司令部統籌辦理一項總金額超過43億元的「遙控無人機防禦系統案」，並委由中科院建置無人機防禦系統及籌購干擾槍，據透露，此案與陸軍的無人機反制系統案，所開出的性能規格不盡相同，未來將依照國防部建軍規畫，以及各軍、兵種需求搭配運用。

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