國軍買26套固定式無人機反制系統後 硬殺、機動化都是「藍海」

美軍的「郊狼2C」反無人機系統，就是整合飛彈等裝備遂行「硬殺」。（取自美國陸軍網站）



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9.8億無人機反制系統決標了！ 擴充軟體癱瘓「跳頻」無人機有望

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍司令部斥資9.8億餘元採購無人機反制系統案，終於在近期決標，這套採用軟殺、可反制跳頻無人機的26套系統，須於今年底前全數交付。據了解，無人機反制領域對於國內廠商而言，尚屬有待開發的嶄新領域，因此，包括是否整合「硬殺」手段、將反制系統、雷達機動化，增加用兵彈性與戰場存活率等，都還是一片「藍海」。

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陸軍原定去年、今年統籌採購26套無人機反制系統，陸軍原計畫去年、今年各獲得12套，海軍陸戰隊與憲兵則各獲得1套，但全案在去年4月至10月間二次招商不甚順利，直到去年10月啟動第三度招招，採取最有利標方式招商，得標廠商才在近期出爐，由創未來科技公司以9.87億餘元得標，並須於今年底前履約完畢。

據了解，陸軍此次採購的無人機反制系統，屬於固定式、可跳頻的「軟殺」裝備，並將以外離島等容易受到中共無人機襲擾之處，或者台灣本島政、軍重鎮為主要部署地點。

除了此次得標的創未來公司之外，數家國內廠商對於無人機反制系統亦表達濃厚興趣，漢翔董事長胡開宏去年11月接受本報專訪時提到，漢翔不競逐無人機發展，將著眼於無人機反制系統研製工作，期盼能發揮系統整合商專長，開發出攸關我國基礎設施、軍事設施防護的自有裝備。

考量無人機反制領域深具潛力，知情人士說，除了陸軍此次採購的軟殺、固定式系統外，包括整合飛彈、機砲，直接擊墜無人機的「硬殺」手段，以及是否讓反制系統、雷達可以機動化，增加用兵彈性與戰場存活率，都是未來可以持續探究的「藍海」。不過，相關標案都以滿足國軍戰訓需求為前提。

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