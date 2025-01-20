川普的喊話立陶宛聽到了 明年起將國防支出提高至GDP 5％

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）17日明確表態，自明（2026）年起，該國國防支出將增至國內生產毛額（GDP）的5％至6％，藉此用於組建「師」級部隊肆應區域局勢變化。（取自瑙塞達X）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕川普於美東時間20日就職美國第47任總統，由於他就職前，曾對北約、我國等盟邦的國防支出偏低有所微詞，因此他重返白宮後的後續舉措受到矚目。對此，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）17日明確表態，自明（2026）年起，該國國防支出將增至國內生產毛額（GDP）的5％至6％，藉此用於組建「師」級部隊肆應區域局勢變化。

川普在就職前數度就北約（NATO）成員國的國防支出發表意見，根據外媒《法新社》報導，川普日前曾言，北約諸國都負擔得起國防支出，但應該要支付GDP的5％，而非2％，且歐洲諸國的國防支出與美國相比，只是九牛一毛。

川普20日就職美國新一任總統。（美聯社檔案照）立陶宛目前國防支出占GDP約3％，為鄰近俄羅斯的波海三國之一，且曾為蘇聯的統治地，在俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，諸國無不積極整軍經武。瑙塞達17日表示，立陶宛國防委員會已作出「歷史性決定」，預計在2026年至2030年之間，每年國防支出占比將提高到5%至6%，大幅加強國防能力，以應對俄羅斯對歐洲區域安全威脅。

至於增加的軍費用途，瑙塞達表示，立陶宛欲擴大採購戰車、裝甲車等武器裝備，並組建「師」級單位，但立陶宛國防官員估計，該國師級單位達到「全作戰能力」（FOC）的時間．可能落在2036年以後。另外，新增國防支出的財源，並非來自加稅，而是藉由借貸與削減其他公共開支達成目標。

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立陶宛陸軍官兵。（美聯社檔案照）事實上，瑙塞達去年5月27日連任總統後，即倡議政府進一步增加國防支出，但當時所提到的目標，是要將軍費提升到GDP的3.5％。

同樣緊鄰俄國的波蘭近年亦積極建軍備戰，當前國防支出已占該國GDP的4.7％，並為首個呼應川普增加軍費主張的北約成員國。波蘭國防部長柯席尼亞克－卡密希（Wladysław Kosiniak-Kamysz）近日表示，「我們別無選擇，我們在地圖上的位置使得軍事投資和採購裝備是必要的」，針對川普所提出的挑戰，波蘭可應對並扮演歐洲國家之間的「跨大西洋橋梁」角色。

不過，德國總理蕭茲對川普的倡議表達不同立場，他明言：「這是一大筆錢」，且「我們在北約有非常明確的決策程序」，目前的要求是以GDP的2％用於防衛。

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