「俄」鄰促立陶宛積極建軍 當前威脅、軍事實力、未來規劃一次看

一名立陶宛官兵參與訓練。（取自立陶宛國防部臉書）

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川普的喊話立陶宛聽到了 明年起將國防支出提高至GDP 5％

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）17日表示，立陶宛國防支出明年起將增至國內生產毛額（GDP）的5％至6％，藉此組建「師」級部隊、籌獲新款戰甲車。位於波羅的海的立陶宛，不僅面臨俄羅斯的軍事擴張威脅，同時也須肆應灰區衝突，因此，該國已採購包括「海馬斯」、豹2A8戰車等先進武器，「硬」起來武裝自己。

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立陶宛的背景與當前威脅





立陶宛位於波羅的海沿岸，東南方為與俄羅斯關係緊密的白俄羅斯，並與俄羅斯飛地加里寧格勒州接壤，雖然全國面積有6.5萬平方公里，比我國大上快一倍，但人口僅280萬人，大約是我國的9分之1，或者比高雄市多一點。其與愛沙尼亞、拉脫維亞等曾被蘇聯統治多年的「波海三國」關係緊密，也是北約東翼的成員之一。

不過，隨著俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭以後，使得東歐國家無不繃緊神經，加快整軍備戰腳步，且除了軍事威脅，「灰區衝突」的壓力也已向東歐進逼。近期波羅的海電纜，疑似遭到俄羅斯「影子艦隊」破壞受損，俄國軍機近期也頻頻與北約軍機在該海域上空近距離接觸。法國軍務部長勒克努（Sébastien Lecornu）日前也指，法軍1架「大西洋2號」海上巡邏機，遭俄羅斯S-400防空系統火控雷達鎖定，都使該區域增添不安定因子。

立陶宛的軍事實力如何？





立陶宛將採購豹2A8戰車強化戰力，圖為丹麥的豹2A7戰車射擊情形。（路透社）立陶宛人口不多，部隊規模也較為迷你，現役軍人大約2萬多人，現施行徵兵制，18歲以上服男性須服9個月的兵役，另外，該國武裝部隊有超過10萬名後備軍人，其中2萬多人為優先動員兵力。其中，立陶宛陸軍的兵力規模最龐大，大約有1萬2千人至1萬4千人，下轄3個步兵旅為主戰部隊。另外，立陶宛武裝部隊有近5000人為國防志願軍（NDVF）成員，海軍與空軍的兵力規模則較小。

立陶宛武裝部隊的裝備，也與其各軍種兵力結構相符，其置重點於地面部隊發展，包括PzH 2000 155公厘自走砲、「拳師」（Boxer）八輪甲車，還有數百輛M113裝甲車等，其他則以輕兵器、個人武器為主。該國海軍則是以自挪威海軍退役、排水量約1600噸的「維達爾」（Vidar）指揮艦為主，搭配數艘小型艦艇；僅1500名官兵的立陶宛空軍，則只有運輸機、直升機等，並沒有戰鬥機。

立陶宛規劃怎麼建軍肆應威脅？





圖為挪威武裝部隊的NASAMS防空系統，包括立陶宛與我國皆有採購。（歐新社檔案照）雖然立陶宛的軍事實力尚有精進空間，但近年已展現整軍經武企圖心。

根據立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）17日所述，自明（2026）年起，該國國防支出將增至國內生產毛額（GDP）的5％至6％，藉此用於組建「師」級部隊肆應區域局勢變化，同時也將採購戰車、裝甲車等強化戰力。

事實上，立陶宛未來數年引進的軍事裝備相當先進，首先，立陶宛將引進44輛世界上最先進的豹2A8主力戰車，以及數量不明的瑞典製CV90步兵戰鬥車，搭配現有「拳師」八輪甲車，將可讓原以輕步兵、機步單位為主的立陶宛陸軍「重裝化」。

接著，立陶宛也已向美國採購數套NASAMS防空飛彈系統、8套「海馬斯」多管火箭系統，除了引進射程可達70公里以上的火箭彈，還採購了18組射程可觸及300公里的M57陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），另外也向法國採購18套155公厘、採用輪車為底盤的「凱撒」自走砲，除了具備固守國土能力，還可執行有限度的源頭打擊，增加整體作戰實力。

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