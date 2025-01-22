軍武圖輯》北約「波海哨兵」聯手護海纜 荷F-35戰機、巡防艦出動

荷蘭皇家海、空軍的七省級巡防艦「特羅普號」（F803），以及現駐愛沙尼亞的2架F-35A戰機，同步出動執行波海巡邏任務。（荷蘭皇家空軍官方Facebook）

相關報導請見

震懾俄霸！ 北約建立波羅的海哨兵網絡 保護海底電纜

〔記者陳治程／綜合報導〕位於北歐波羅的海的兩條海底光纖通訊電纜，去（2024）年11月下旬疑遭蓄意破壞，引發周邊國家、北約組織（NATO）譴責；為此，北約本月中宣布啟動「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）行動，將聯合多國軍機、艦以及無人機，加強防護海底關鍵基礎設施，而荷蘭國防部近日也公布了「巡邏」照，將F-35戰機、七省級巡防艦聯手的帥氣嶄露無遺。

請繼續往下閱讀...

荷蘭國防部表示，該國陸軍自2017年起就派兵前駐北約東翼，而皇家空軍（RNLAF） 的F-35A戰機現也在愛沙尼亞駐防；有鑒於波海海底電纜先前遭到破壞，荷蘭與其他盟國已經加入「波羅的海哨兵」行列，在芬蘭與愛國著手調查事件之際，為波海安全做出相當的貢獻。

美軍歐洲司令部指揮官、盟軍最高統帥卡沃里上將本月14日表示，「波羅的海哨兵」將確保該地區能源、海纜等關鍵基礎設施安全，以常態性巡邏加強嚇阻，穩定區域局勢。（荷蘭皇家空軍官方Facebook）

「波羅的海哨兵」是北約組織回應該地區海纜遭破壞、而啟動的新一輪海上任務；美軍歐洲司令部指揮官、盟軍最高統帥卡沃里上將（Gen. Christopher G. Cavoli）本月14日於北約峰會上指出，這項任務將確保波海能源、海纜等關鍵基礎設施的安全，透過常態性巡邏行動來加強嚇阻，穩定區域局勢。

荷蘭皇家海軍日前派出一艘七省級巡防艦「特羅普號」（F803）、水文測量艦「盧伊姆斯號」（A803），搭檔一艘德國聯邦國防軍的巡邏船，聯手執行「波羅的海哨兵」任務。（荷蘭國防部官網）

從荷國國防部照片可見，該國在最新一輪的「波羅的海哨兵」行動中，出動一艘七省級巡防艦「特羅普號」（F803）、水文測量艦「盧伊姆斯號」（A803），以及2架F-35A戰機；荷蘭國防部新聞稿指出，「特羅普號」、 「盧伊姆斯號」分為北約常備海軍、反水雷小組成員，日後還會加入另艘阿爾克爾瑪級（Alkmaar class）獵雷艦「斯希丹號」（M860），強化波海哨兵任務效益。

荷蘭皇家空軍去（2024）年正式退役F-16戰機後，現已全面操作F-35A戰機，且有4架同型機正於波海周邊的愛沙尼亞駐防中，並持續至3月底。（荷蘭皇家空軍官方Facebook）

荷軍阿爾克爾瑪級獵雷艦「斯希丹號」（M860），將在日後加入「波羅的海哨兵」的行列。（荷蘭國防部官網）

該新聞稿陳述，荷軍近期在北約東翼的部署規模是數十年來最大，這包含駐立陶宛的270名陸軍兵力；荷蘭皇家海軍司令塔斯中將（René Tas）說，透過加強威懾來保全海底基礎設施，這些行動正是我們實踐安全承諾的證明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法