主戰部隊還要更多人！ 陸軍司令呂坤修視導北部駐軍要求增編現比

陸軍司令呂坤修上將（左）利用春節假期視導北部駐軍。（陸軍提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍自去年起恢復徵集一年期義務役男，並開放役男依個人意願至主戰部隊服役，不過，部分裝甲、砲兵、飛彈部隊等主戰部隊，官兵編現比仍不到八成，缺人問題尚待解決。對此，陸軍司令呂坤修上將利用春節假期，視導北部的聯兵旅、砲兵指揮部留守情形，即提醒各單位要落實戰備訓練、提升人力編現比等，逐步提升部隊戰力。

立法院預算中心去年下半年發布國防部今年度預算評估報告直指，國軍志願役官兵人數不但已降至15萬2885人，創下2018年以來新低，且截至去年6月為止，包括陸軍外島步兵部隊、本島機步部隊、砲兵部隊、裝騎部隊、戰車部隊、反甲部隊等第一類型戰鬥部隊，編現比仍低於八成。而持續擴編的海軍海鋒大隊、空軍防空暨飛彈指揮部等，亦面臨同樣的挑戰。

首批一年期義務役男於去年1月入伍，並於今年1月退伍，他們在新訓階段接受近戰格鬥訓練。（資料照）根據國軍統計，國軍自去年起復徵一年期義務役男，以2005年次以後適服男子為對象，且有1800位役男自願投身主戰部隊服役，不過，由於首批役齡男子多半還在就讀大學，因此須待2027年以後，才能更有效地補上戰力空缺。

為了解駐守北部的主戰部隊春節留守情形，國軍官媒《青年日報》報導，陸軍司令呂坤修上將在假期之間，分別前往陸軍21砲指部、269旅、584旅及裝訓部等單位視導。呂坤修特別提及，各單位落實戰備訓練、提升人力編現比、強化幹部領導統御與官兵生活照顧等重要工作指導，新裝備的接裝訓練期間，也要周延人員訓用、裝備維保、安全維護等全般規劃執行，並透由司令部各業管單位全力督管協助，齊心確保如期、如質達成任務，有效形成可恃戰力。

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國軍向美國採購的首批M1A2T戰車，已於去年12月運抵台灣。（資料照，國防部提供）負責台灣北部防務的陸軍六軍團，下轄關渡地區指揮部、269旅、584旅、542旅等4個聯兵旅單位，等於全台8個聯兵旅之中，半數集中駐守北部地區，另有駐紮桃園的第21砲兵指揮部。其中，584旅、269旅陸續接裝新購M1A2T戰車，21砲指部也可望操作「海馬斯」多管火箭系統，是捍衛北台灣安全的關鍵部隊。

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