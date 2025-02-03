軍方啟動新購M1A2T戰車換裝訓 首批38輛拚下半年戰備

陸軍針對新購M1A2T戰車，已啟動換裝訓練。（資料照，國防部提供）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍去年12月獲得38輛美製M1A2T戰車，換裝訓練表定自今年春節假期後啟動。知情人士證實，相關訓練已依計畫實施，並以今年下半年得以戰備為目標。至於剩餘70輛M1A2T戰車，美方預計在今年、明年分批交付我國。

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考量國軍現役戰車老舊，我國向美國爭取採購M1戰車多年，直到2019年、美國總統川普第一次執政時才如願以償。美國國務院2019年7月宣布售我108輛M1A2戰車及相關配套，我國陸軍編列405億餘元預算支應這項採購案，自去年至明（2026）年共3年間，以38輛、42輛、28輛分三批獲得，我國採購的次型號為M1A2T，即為「Taiwan」的特規版本。

而首批38輛M1A2T戰車已於去年12月中旬透過海運抵台，國軍利用半夜人、車稀少時，委由民間數十輛拖板車自台北港運至新竹湖口裝甲兵訓練指揮部。在我國種子教官去年底悉數返台後，國軍規畫換裝訓練於今年農曆春節假期後實施。

知情人士今天證實，相關單位已依計畫正式啟動換裝訓練，期望能於下半年投入戰備，且換裝訓練結束之際會實施鑑測，隨後再返回駐地，根據操作部隊的作戰計畫進行後續訓練，一切合格後才會規畫成軍事宜。

根據國軍規畫，陸軍108輛M1A2T戰車，將有10輛供裝訓部操作，其於98輛則將分成7個連，一個連供陸軍269旅操作，其餘則供陸軍584旅全旅換裝。比起現役搭載105公厘戰車砲的M60A3、CM11戰車，M1A2T戰車的主要武器為120公厘戰車砲，火力更勝一籌。

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