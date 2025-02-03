南韓軍備又有新買家了 傳越南將採購20門K9自走砲

南韓陸軍K9自走砲去（2024）年10月遠赴卡達參與聯合演習。（南韓陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓軍工產業近年逆勢崛起，從戰車、多管火箭到戰鬥機，都具備與美系裝備整合的高性價比優勢，已創造出口歐、非多國紀錄。近日有外媒報導，南韓軍備有望前進東南亞市場，這次的主角，正是月前辦完國際防務展（VIDEX 2024）的越南及K9自走砲。

軍聞網站「Defence Blog」報導指出，越南產業界知情人士透露，越南計畫以3億美元（約新台幣98.01億元）向南韓採購K9自走砲，雙邊磋商已進入最終階段，據了解，越南計畫採購20門。若這筆交易成立，越南不但將繼澳洲、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、印度、挪威、波蘭、羅馬尼亞和土耳其後，成為K9自走砲的第十個用戶，更有望成為南韓軍備在東南亞首度「開市」的重要訂單。

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芬蘭陸軍的K9自走砲。（法新社資料照）

K9為南韓韓華集團與國防科學研究所（ADD）合作研發、由美軍M109自走砲衍生而成的國造155公厘自走砲，於1999年進入南韓陸軍服役。該儎台至今已歷經多次改款，包含K9A1、K9A2等構型，除了外部裝甲、射控、輔助動力單元（APU）升級，也加裝遙控武器站等次系統裝備。南韓近年持續推動更先進的K9A3型升級，除了射程、射速提升，也計畫導入自主系統，朝「無人」自走砲目標邁進。

值得一提的是，由於K9自走砲至今已外銷多國，為提升訓練效能，南韓陸軍也在去年7月首度實施「陸軍國際課程」（육군 국제과정, K-AIC），首梯邀請3國14員赴韓接受三周的裝備訓練；「Defence Blog」報導另指出，越南曾在去年11月以潛在購買國身分，派遣人員參與南韓K9自走砲訓練，進一步提高採購這項裝備的意願。

越南曾在去年11月赴韓接受K9自走砲訓練，這進一步加深採購韓系軍備的意願。圖為南韓陸軍去年7月首辦「陸軍國際課程」（K-AIC）之情形。（南韓陸軍官方Facebook）

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