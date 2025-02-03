南韓海軍「機動艦隊司令部」編成 三代驅逐艦合流協力抗北韓

南韓海軍自2月起增設「機動艦隊司令部」，並由8千噸級新銳神盾驅逐艦「正祖大王號」領軍，支援該國東、西、南海域防務，強化應對北韓威脅。（南韓海軍官方Facebook）

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〔記者陳治程／綜合報導〕南韓海軍本（2）月宣布，為強化應對北韓核武威脅的能量，即日起增設機動艦隊司令部（기동함대사령부），今（3）日則在南韓海軍濟州基地舉行編成典禮。該艦隊未來將以駐紮於此的第7機動戰團為核心，納編先進驅逐艦、兩棲攻擊艦等儎台，提升該國應對北韓潛在核威脅的關鍵戰力。

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南韓海軍機動艦隊司令部2月1日成立，2月3日舉行編成典禮，《韓聯社》今日報導指出，主持編成儀式的南韓海軍參謀總長梁龍模上將（양용모）表示，機動艦隊司令部旨在遏制、應對北韓的軍事挑釁，特別是核武威脅，這個司令部未來將會「先發制人」應對潛在威脅，機動艦隊將「不受時間、地點限制」，對國家賦予的任務使命必達。

南韓海軍「機動艦隊司令部」的編制示意圖。（南韓海軍官方Facebook）

報導進一步陳述，機動艦隊司令部將以南韓海軍駐濟州的「第七機動戰團」為核心，下設3支機動大隊、1支機動補給大隊和1支基地大隊，作為南韓「三軸擊殺鏈」中海戰的關鍵組成，日後將視任務需求，派遣支援海軍第一、二、三艦隊分管的東海、黃海和南部對馬海峽，以及北方界線（NLL）的海域監視，還可執行遠海作戰、聯合訓練等任務。

這個司令部最具代表性的主力，即為新銳的「正祖大王號」神盾驅逐艦，根據南韓現代重工官方數據，這型軍艦全長170公尺、寬21公尺，標準排水量達8200噸，比前代7600噸的「世宗大王級」神盾驅逐艦來得大，也是南韓海軍現役最大的水面作戰艦；該艦採柴電混合動力（HED），以4具燃氣渦輪搭配2具電力推進系統，最高航速30節（約時速55公里），也是現今最先進的水面主力作戰艦。

南韓國防部的「南韓驅逐艦實驗」計畫，現正發展次世代驅逐艦「KDDX」，未來也將納編海軍機動艦隊司令部，強化該國東、西、南區域制海戰力。（南韓現代重工官方Facebook）

另據南韓海軍公開資訊，該機動艦隊將納編「世宗大王級」（DDG-I）與「正祖大王級」（DDG-II）神盾驅逐艦、升級中的「忠武公李舜臣級」（DDH-II）驅逐艦，另有萬噸級「昭陽號」（AOE-II）等4艘戰鬥支援艦，加上未來的新型國造驅逐艦「KDDX」，共計四類14艘水面艦。

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