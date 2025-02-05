獨家》接任國防院執行長甫半年 李文忠突「請辭」走人

國防院執行長李文忠上任甫滿半年，國防院今天突然無預警式的，撤下官網有關執行長李文忠的照片丶職務及簡介，引發軍政圈的議論。（資料照）

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〔記者羅添斌／台北報導〕前總統蔡英文主政8年期間，擔任長達8年退輔會副主委的李文忠，在賴清德總統上任後，於去年8月接任國防安全研究院執行長職務，並且宣稱要將國防院打造為國際級的國防安全智庫，不料就在上任甫滿半年之際，國防院今天在其官網上，突然無預警式的撤下執行長李文忠的照片丶職務及簡介，引發軍政圈的議論。

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國防院人士今天上午表示，李文忠已經請辭獲准，目前職務由首席副執行長丶備役中將劉峯瑜代理。至於李文忠去職的原因，國防院則不做評論。

國防院官網上，今年年初時還一一列出董事長霍守業丶執行長李文忠丶副執行長等人的照片丶職稱及簡介。（圖：國防院官網）

李文忠發跡於社會運動，1992年迄今曾任國大代表、立法委員、退輔會副主委，尤其他在立法院任職期間，多參與外交與國防委員會運作。蔡英文總統主政期間，他獲延攬出任退輔會副主委職務，期間長達8年之久，去年8月起接任國防院執行長。

據了解，李文忠作風相當強勢，接任國防院執行長後，就發揮其強勢領導風格，並在全球越趨重視台海局勢背景下，希望國防院能在2年後更上一層樓，出現權威的論文與學者，並在5年後成為全球研究台海領域的頂尖權威，要將國防院打造為國際級的國防安全智庫。

為此，李文忠也在國防院增設多個研究小組，吸納院內研究人員及院外人士參與，但此舉在國防部及國防院內部引起不同評價，而李文忠對院內一級主管丶所長經常嚴詞批評丶不留情面的作風，強烈的不滿聲浪也傳到府院丶國防部高層耳中。

至於引爆李文忠突然請辭離職，或是「被請辭」的原因，國防院及軍方高層都不願具體說明。惟據了解，先前有院內人士具名檢舉李文忠，並傳達到府院高層人士手上，府院也對此進行了解，至於內情如何？此事是否與李文忠走人有關？還待進一步釐清。

國防院官網今早無預警式的撤下李文忠的照片及簡介，並公佈由首席副執行長劉峯瑜為代執行長。（圖：國防院官網）

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