政壇老將李文忠作風犀利引議 國防院高層異動去年底即有傳聞

政壇老將李文忠已請辭國防院執行長。（資料照，記者劉宇捷攝）

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獨家》接任國防院執行長甫半年 李文忠突「請辭」走人

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為我國重要國安、軍事智庫的國防院再傳人事異動，去年8月接任國防院執行長的李文忠請辭，並由退役中將、科技副執行長劉峯瑜暫代。據了解，國防院高層異動傳聞自去年底起，已經塵囂甚上，院內對裡的作風也評價不一，但對於李去職的確切原因，國防院不願多談。

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李文忠發跡於社會運動，1992年迄今曾任國大代表、立法委員、退輔會副主委，尤其他在立法院任職期間，多參與立法院外交與國防委員會運作。他在去年5月卸任退輔會副主委後，去年8月起接任國防院執行長迄今。

李文忠去年接受本報專訪時，曾暢談他對國防院的期許，他說，國防院不僅扮演「二軌」、「一點五軌」交流要角，在全球愈趨重視台海局勢背景下，期盼國防院能在2年後更上一層樓，出現權威的論文與學者，並在5年後（2028年）成為全球研究台海領域的頂尖權威。同時，他也加速國防院內的行政效率，國防即時評析的審核機制簡化，盼在8小時以內，完成即時評析的編審與上架工作。

李文忠近期也接受周刊訪問表示，國防院的交流工作會延續，但過去的研究方式需精進，因此，他訂定四大研究計畫，盼跟英、美智庫合作進行，奠定研究權威性，彰顯影響力，也為我國發展自己的防衛需求論述。相關報導於今日刊登。

國防院執行長職務，由去年底才接任副執行長的劉峯瑜暫代。（取自國防院網站）不過，上任迄今不到半年的李文忠，卻已於近日離職，並由劉峯瑜代理職缺，據了解，李文忠對於國防院相當有想法，行事風格明快、不拘小節，甚至有時趨於強悍，院內對於李的領導統御、作風評價大相逕庭，因此從去年底起，就有國防院高層人事可能大幅異動的傳聞，且矛頭指向執行長職務。

但在執行長職務異動前，國防院先異動三席副執行長職缺，前空軍副司令劉峯瑜加入國防院，擔任科技副執行長，原本暫代副執行長的歐錫富、韓岡明，也獲得真除。對於李文忠去職確切原因，國防院人士未多談。

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