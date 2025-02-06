獨家》特戰中尉徐靖通過美軍「突擊兵」鑑測 嚴格訓練全曝光

在陸軍特戰指揮部服役的特戰中尉副連長徐靖，農曆年前通過美國「突擊兵」所有鑑測訓練，並被授予突擊兵臂章。（圖：讀者提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方人士今天透露，在陸軍特戰指揮部服役的特戰中尉副連長徐靖，農曆年前通過美國「突擊兵」所有鑑測訓練，並被授予突擊兵臂章。國軍歷來派員赴美，與各國學員一起訓練，並獲得「突擊兵」資格的人數，僅有寥寥10餘人，顯見這項榮譽真的是難能可貴。

美國軍方有各項丶不同層級的特戰官兵訓練，其中，困難度最高的就是突擊兵訓練，美軍接受各友邦國家內部通過各國突擊兵相關訓練的學員，到美軍接受美軍標準的突擊兵訓練，即使已是各國的特戰菁英人員，但在美軍突擊兵訓練後，剔退率依然高達六成以上。

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軍方人士今天指出，美軍突擊兵訓練旨在培養輕步兵領導幹部，能夠在各種惡劣環境中執行戰術任務，課程區分3階段（戰鬥教練、山地戰技、沼澤階段），分於喬治亞州、佛羅里達州實施，訓練重點為培養幹部領導能力、強化戰術技能、熟捻各項武器裝備操作及提升團隊合作能力。

據指出，在陸軍特戰指揮部服役的特戰中尉副連長徐靖，是美國威爾猛軍校111年班，此次赴美參加113年突擊兵班（113年10月4日至114年1月24日）。去年下半年即由我國陸軍推荐，赴美接受美軍「突擊兵」鑑測，這一梯次的各國學員約有300人，但在今年1月24日（台灣農曆年前）僅有90餘人通過鑑測，徐靖就是其中一員，並被授予「突擊兵」臂章。

陸軍退役少將郭力升，是台美斷交後首批美國突擊兵學校（U.S. Army Ranger School）完訓的軍官，其軍旅生涯30餘年之間，先後赴美國受訓多達8次，少有人可以破他的紀錄。（郭力升提供）

陸軍退役少將郭力升是台美斷交後首批美國突擊兵學校完訓的軍官，他曾在接受本報專訪時回憶說，當年他接受美軍突擊兵訓練共12週，並區分為4個階段，受訓期間一律「拔軍階、理光頭、不休假」。

訓練的地點則從喬治亞州山區、佛羅里達的沼澤叢林，再到猶他州的大鹽湖沙漠。每階段為期約兩週，除了頭幾天的基本訓練課程，後面都是晝夜相連的野外演習，而每個階段也都穿插著密集的空降、空中突擊、小部隊偵察、襲擊、伏擊、滲透隱伏、困難地形通過、野戰求生、指揮通信與實彈戰鬥射擊等項目，期間每個學員都須輪流擔任部隊領導幹部，經過嚴格考核與評分，合格後才可進入下一階段，否則會遭到淘汰（Drop Out）或是留訓（Recycle）。

郭力升回憶，最為艱苦的算是佛羅里達州的叢林沼澤階段，訓練區域則是位於伊格林空軍基地的廣大靶區內，這個地方也是1942年杜立特空襲轟炸東京前的任務訓練基地，越戰期間，美軍特種部隊也曾在此設立模擬目標區，演練解救北越美軍西山戰俘營的秘密突擊行動。

野外演習期間，每天都要靠直升機投下補給品，但每個學員僅能分配到1包MRE野戰即食口糧，加上身上重達36公斤以上的裝備，多日晝夜不停的戰鬥行動。郭力升說他幾乎被餓到了頭昏眼花、精神錯亂，到了夜間還得特別注意頭頂上盤旋的AC-130砲艇機，突擊兵學員必須立刻反戴頭上的軟帽，露出裡頭特別縫製的反光片，以免遭到誤擊。到了猶他州的沙漠訓練時，零下15度嚴酷低溫，也讓來自亞熱帶台灣的他們，吃盡了苦頭。

郭力升曾赴美接受突擊兵訓練，出示隨身攜帶的突擊兵結訓幣章。據美國突擊兵傳統，幣章要隨身攜帶，具有突擊兵身分的前美國國務卿鮑威爾將軍，86年訪台時碰到學弟郭力升，就因拿不出幣章，所以欠郭一瓶啤酒。（資料照）

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