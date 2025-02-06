通過美國「突擊兵」鑑測 國軍歷來僅13人 隨身要帶這個「幣」

曾通過美軍突擊兵訓練合格的陸軍退伍少將郭力升曾表示，根據美軍突擊兵的傳統，會隨身攜帶有些象徵性的部隊紀念章或資格章，一方若拿出紀念章「挑戰」，另一方就得拿出相同紀念章，否則就得請對方喝一瓶啤酒。（資料照）

相關新聞請詳見

獨家》特戰中尉徐靖通過美軍「突擊兵」鑑測 嚴格訓練全曝光

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍特戰指揮部服役的特戰中尉副連長徐靖，農曆年前通過美國「突擊兵」所有鑑測訓練，並被授予突擊兵臂章。軍方人士今天指出，國軍歷年來通過美突擊兵訓，紀錄上有13人，包括徐靖在內還在服役者共有6位。

請繼續往下閱讀...

他說，依據美軍「突擊兵」的傳統，通過美軍「突擊兵」所有鑑測者，不管是美軍本身，或是各國前來受訓的學員，隨身都要攜帶美軍授予的「突擊兵結訓紀念幣」，在同一場合若是突擊兵結訓的學長學弟相遇，雙方都要立刻拿出「突擊兵結訓紀念幣」以資識別，拿不出來的人，就得欠對方一瓶啤酒。

軍方人士今天指出，國軍歷年來通過美突擊兵訓，紀錄上有13人，包括徐靖在內還在服役者共有6位。圖為陸軍退伍少將郭力升（右）與已故洪鴻鈞中將（左），在突擊兵結訓團體照前合影。（郭力升提供）

曾通過美軍突擊兵訓練合格的陸軍退伍少將郭力升曾表示，根據美軍突擊兵的傳統，會隨身攜帶有些象徵性的部隊紀念章或資格章，一方若拿出紀念章「挑戰」，另一方就得拿出相同紀念章，否則就得請對方喝一瓶啤酒。郭力升說，具有突擊兵身分的已故前美國國務卿鮑威爾將軍，卸任美國國防部聯參主席後，於1997年訪台並舉行新書簽名會，郭力升正逢休假也到簽書會現場與老學長見面，他拿出紀念章挑戰，鮑威爾萬萬沒有想到在台灣也會碰到學弟，在皮夾裡找了半天還是找不著，只得抱歉的說欠一瓶啤酒。

此次獲得美軍突擊兵鑑測合格的陸軍特戰副連長徐靖中尉，是美國威爾猛軍校111年班，赴美參加113年突擊兵班（113年10月4日至114年1月24日）。

軍方人士今天說，美國突擊兵訓練旨在培養輕步兵領導幹部，能在各種惡劣環境中（平均睡眠3-4小時、負重30-40公斤）執行戰術任務，為期約62天。課程區分3階段（戰鬥教練、山地戰技、沼澤階段），分於喬治亞州、佛羅里達州實施，訓練重點為培養幹部領導能力、強化戰術技能、熟捻各項武器裝備操作及提升團隊合作能力。

訓練目標是培養排級（含）以下領導能力，在壓力和困難條件下的決策能力;強化戰術技能，進行班、排級戰術行動，包括進攻、防禦、突襲及強化夜戰能力;熟悉各項武器、裝備操作;提升團隊合作能力，培養訓員在困難情況下的協作能力和適應力。

陸軍特戰指揮部服役的特戰中尉副連長徐靖，農曆年前通過美國「突擊兵」所有鑑測訓練，並被授予突擊兵臂章。軍方人士今天指出，國軍歷年來通過美突擊兵訓，紀錄上有13人，包括徐靖在內還在服役者共有6位。（圖：讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法