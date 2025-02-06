獨家》行政院：一年義務役今年新訓起就可操作無人機、刺針飛彈

行政院本週發布立法院第3會期的施政報告，並宣布自今（2025）年起入伍的一年役新兵，將在八周新訓期間接受無人機、反裝甲火箭和人攜式刺針飛彈等訓練課程，落實新制義務役學習新式武器專長的目標，奠定役男下部隊後深化專長訓練的基礎。圖為美軍進行人攜式刺針飛彈射擊。（美聯社檔案照）

〔記者陳治程／台北報導〕行政院本週發布立法院第3會期的施政報告中指出，為精進一年期義務役男入伍訓練，經檢討去（2024）年復徵首年成效，宣布自今（2025）年起入伍的一年役新兵，將在八周新訓期間接受無人機、反裝甲火箭和人攜式刺針飛彈等訓練課程，落實新制義務役學習新式武器專長的目標，奠定役男下部隊後深化專長訓練的基礎。

行政院在施政報告中寫道，國防部去年元旦復徵一年期義務役，首年已徵集6956名役男入伍，配合施訓完成野戰服等14項服裝經理品、戰鬥個裝籌補，並調撥化學防護面具等27項一般裝備；截至去年底已實施23梯次入伍訓練、共計5996員結訓，具備「合格戰鬥兵」資格。部分役男分發部隊服役後，自去年9月起陸續接受基地訓練，強化單兵戰鬥職能。

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陸軍步兵137旅義務役士兵，去（2024）年11月於南測中心實施「紅隼」火箭實彈射擊之情形。（本報資料照，記者王藝菘攝）

經檢討義務役復徵首年成效，行政院規劃從今年起入伍的一年役新兵，將會在8週入伍訓練中增加手、機槍實彈射擊，並接受無人機、反裝甲火箭以及「人攜式刺針飛彈」操作等課程，強化義務役單兵戰鬥職能。

軍方人士證實，復徵第二年起入伍的一年義務役新兵，將會在新訓單位就能以訓練用無人機、刺針飛彈等新式武器模組進行基礎認識、建立操作知能，這也是讓役男日後分發下部隊受專長訓時能更快上手，使整體的訓練效果再往上提升。

為確保精進的一年義務役八周新訓課程順利進行，陸軍十軍團指揮官李榮華中將昨（5）日也前往台中成功嶺營區，視導新訓旅新式武器課程整備；他強調，新式武器裝備具有精密度、高效能等特性，因此更考驗教官的教授及專業能力，力求「會操作也會指導」，除將新式裝備諸元性能融會貫通，亦需熟稔操作處置、故障排除步驟，透過實戰化訓練將訓練成效最大化。

陸軍十軍團指揮官李榮華中將，5日前往台中成功嶺營區，視導新訓旅新式武器課程整備。（取自青年日報）

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