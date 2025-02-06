勇鷹高教機至去年底僅交機38架 行政院新施政報告列出國防自主進度

行政院今（6）日公布最新一輪的施政報告，其中亦有針對所屬國防部的「國防自主」政策，進行最新的進度說明。（資料照／記者劉宇捷攝）

相關報導請見

獨家》行政院：一年義務役今年新訓起就可操作無人機、刺針飛彈

〔記者劉宇捷／台北報導〕行政院前（4）日公布新會期施政報告，其中針對所屬國防部的「國防自主」政策，向立法院進行條列式報告，包括國機國造、國艦國造、海空戰力提升計畫、無人機反制系統等，提供最新的進度說明。

請繼續往下閱讀...

據行政院公布的施政報告顯示，落實國防自主、籌獲新式武器，國防部施行的「國防自主政策」大致可分為6大項，分別為「國防科技研究」、「國機國造」、「國艦國造」、「海空戰力提升計畫」、「無人機反制系統」，以及「自主修（維）護」。

其中，「國機國造」目前執行新式高教機66架機生產，截至113年12月底止，累計交機38架，賡續依計畫節點管制執行，以維全案產製目標。「國艦國造」持續推動潛艦等 4 型艦籌建，高效能艦艇第1批（6艘）及新型救難艦已分別於113年3月26日及10月23日交艦，高效能艦艇第2批（5艘）刻正建造中；新一代輕型巡防艦均按計畫節點管制建造，潛艦目前執行泊港測試作業。

「海空戰力提升計畫」執行「岸置反艦飛彈系統」等8類武器產製，均依年度產製節點及目標執行，將賡續落實專案管理及強化監督考核，以達成建軍目標。至於「無人機及反制系統」，鑑於無人機在戰場環境中可發揮創新不對稱作戰效能，國軍現持續採多元管道方式籌獲各類型無人機及反制無人機裝備，以強化整體作戰能力。

在「自主修（維）護」部分，國防部持續強化三軍技術交流整合修護支援能量，113年已完成飛彈、旋翼機等153項修能整合；另依國內維修技術發展需求，113年籌建野戰及基地段修（維）護能量計292項，確保武器裝備妥善運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法