伊朗魔改航艦全貌曝光了 「巴蓋里烈士號」高調成軍加入革命衛隊

伊朗魔改航空母艦「巴蓋里烈士號」（Shahid Bagheri）在昨（6）日加入伊朗革命衛隊海軍（IRGC），同時全艦照片也曝光！（圖片截取自@IRIran_Military的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕伊朗公開大秀其新形態的「無人機航空母艦」機隊，並宣稱這艘獨特的「巴蓋里烈士號」（Shahid Bagheri）在昨（6）日加入伊朗革命衛隊海軍（IRGC）。這艘魔改自貨輪的航空母艦，確定配備了滑跳起飛甲板及傾斜的飛行跑道，最新消息揭露，內部有如小型醫院，甚至還設有體育館！

《伊朗國家通訊社》（IRNA）昨日宣布，伊朗革命衛隊海軍在波斯灣港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）接收了「巴蓋里烈士號」航空母艦，這艘國產的新型「無人機航空母艦」可部署多個無人機中隊，並發射和回收各式戰鬥、偵察無人機。

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魔改無人機航艦「巴蓋里烈士號」在昨日高調成軍，並加入革命衛隊海軍（IRGC），而並非伊朗海軍（IRIS）。（圖片截取自@IRIran_Military的Ｘ帳號）

「巴蓋里烈士號」長240公尺，高21公尺，配備直升機、飛彈和無人機，有飛機升降機，可搭載60架無人機和30具飛彈發射架。（圖片截取自@IRIran_Military的Ｘ帳號）

IRNA指出，「巴蓋里烈士號」長240公尺，高21公尺，配備直升機、飛彈和無人機，有飛機升降機，可搭載60架無人機和30具飛彈發射架。同時，該艦並非專門用於無人機作戰，而是能夠執行直升機作戰、電子戰系統部署，以及進攻和防禦兩個不同任務型態的作戰。

另外，該艦的最大航程超過19000海浬，並具備長180公尺的飛行跑道。至於武裝方面，該艦配備了諾爾系列地對地巡弋飛彈，另還有一個單獨的作戰平台專用部署反艦飛彈，這些艦載飛彈的射程，根據類型可打擊從750公里到2000公里不等的目標，使該艦的攻擊能力提高了一倍。

「巴蓋里烈士號」具備長180公尺的飛行跑道，並採傾斜配置。該艦除了專門用於無人機作戰外，也能夠執行直升機作戰與電子戰部署。（圖片截取自@IRIran_Military的Ｘ帳號）

該艦配備了諾爾系列地對地巡弋飛彈，另還有一個單獨的作戰平台專用部署反艦飛彈，這些艦載飛彈的射程，根據類型可打擊從750公里到2000公里不等的目標。（圖片截取自@IRIran_Military的Ｘ帳號）

伊朗革命衛隊海軍司令阿里雷扎·坦西里（Alireza Tangsiri）少將也在致詞時揭露，這是一艘獨特的航空母艦，除了軍事能力外，「巴蓋里烈士號」還配備了專門的醫療設施，包括手術室、心臟病監護室、放射科和牙科等服務；阿里雷扎·坦西里還表示，該艦同時還擁有體育設施，包括一座多功能體育館和一座健身房。「巴蓋里烈士號」增強了伊朗革命衛隊海軍的遠洋威懾力。

伊朗革命衛隊海軍司令表示，除了軍事能力外，「巴蓋里烈士號」還配備了專門的醫療設施，同時還擁有一座多功能體育館和一座健身房。（圖片截取自國營伊斯蘭通訊社）

而這艘船在「魔改」時即被外界注意到其獨特性，本報先前引述外媒報導，這艘伊朗的無人機航空母艦起初被稱為「前線基地船」（forward base ship），是由一艘由革命衛隊所擁有的商用貨櫃輪Perarin所改造，並由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍所建造。該艦預估可以攜帶中空長航時（MALE）無人機，如Mohajer-6、Shahed-129、Fortros和Kaman-12型。

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