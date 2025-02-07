又是酷東西！伊朗匿蹤戰機縮水成JAS-313無人機 亮相新「航艦」

外型酷炫的伊朗JAS-313在昨日亮相，軍聞網站《The Aviationist》則分析，這架飛機的氣動外型與12年前推出的F-313匿蹤戰機幾乎如出一轍。（圖片截取自@IRIran_Military的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕伊朗昨（6）日高調宣布其「魔改」自貨輪的無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」（Shahid Bagheri）正式成軍加入伊朗革命衛隊海軍（IRGC）。從曝光的活動照片來看，伊朗軍方在甲板上部署了一架外型酷炫但「眼熟」的新一代匿蹤無人機，他被命名為JAS-313，其外型被認為是10多年前推出，但備受批評的F-313匿蹤戰機之縮水改裝版。

伊朗革命衛隊海軍昨日在波斯灣港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）接收了「巴蓋里烈士號」，並正式將其定調為「無人機航空母艦」。據國營的《伊朗國家通訊社》（IRNA）昨日報導，這艘國產的新型無人機航空母艦可部署多個無人機中隊，並發射和回收各式戰鬥、偵察無人機；此外，也能部署直升機及各式飛彈進行進攻或防禦作戰。

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據《伊朗國家通訊社》報導，這艘國產的新型無人機航空母艦可部署多個無人機中隊，並發射和回收各式戰鬥、偵察無人機。（圖片截取自@IRIran_Military的Ｘ帳號）

從活動釋出的系列照片來看，「巴蓋里烈士號」的甲板上停了各式伊朗國產的大大小小無人機，它們被整齊的綁在甲板上，並搭配著數架直升機進行陳列。

其中值得注意的是，一款外型看似非常科幻的無人機非常與眾不同，上方註名的型號稱它為JAS-313，該機被認為是伊朗的首款匿蹤無人機；而它的構型有別無其他無人機，還真的長得像是一架載人的匿蹤戰鬥機，只是駕駛座艙部分成了封閉的機體，僅有顏色區隔，有如縮小版的遙控飛機！

伊朗昨（6）日高調宣布其「魔改」自貨輪的無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」，而甲板上一架外型酷炫、但「眼熟」的新一代匿蹤無人機，被命名為JAS-313。（圖片擷取自@mhmiranusa的Ｘ帳號）

1. Iranian drone carrier named Shahid Bahman Bagheri （converted merchant ship） officially joined the IRGCN fleet.

First video shows the takeoff & landing of JAS-313 drone, which looks like a remote controlled scaled version of the Qaher-313 project. pic.twitter.com/ASdNslKULk — Mehdi H. （@mhmiranusa） February 6, 2025

據軍聞網站《The Aviationist》分析報導，這架飛機的氣動外型與12年前推出的F-313匿蹤戰機幾乎如出一轍，F-313在當時被宣傳為伊朗首架匿蹤戰機；然而，最初發布的照片機體比例怪異，並被批評根本是不合理。直到2017年，F-313才被拍攝到正常比例的08號實體機在進行滑行。

F-313匿蹤戰機最終並未大放光彩，其真實比例的機身仍不算大，僅能定義為輕型攔截機，且其進氣口及氣動外型具有缺陷，不利於纏鬥。（圖片截取自@sisakuheiki的Ｘ帳號）

然而F-313最終並未大放光彩，其真實比例的機身仍不算大，僅能定義為輕型攔截機，且其進氣口及氣動外型具有缺陷，不利於纏鬥。不過，這項被認為是匿蹤的氣動設計仍被軍方獲得青睞；2023年的消息指出，F-313的技術已算成熟，伊朗將進行重新設計，並作為無人機而非載人戰機投入使用。

此次在「巴蓋里烈士號」上公開亮相，也證實了2023年的說法。儘管縮小成無人機後的JAS-313會擔當何種用途仍不清楚，但看來JAS-313外型確實是基於F-313的設計，然後重新安裝上一具可能是Jahesh-700的小型渦輪噴射發動機，乍看之下還真的有如F-313的遙控模型。

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