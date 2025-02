又是酷東西！伊朗匿蹤戰機縮水成JAS-313無人機 亮相新「航艦」

外型酷炫的伊朗JAS-313在昨日亮相,軍聞網站《The Aviationist》則分析,這架飛機的氣動外型與12年前推出的F-313匿蹤戰機幾乎如出一轍。(圖片截取自@IRIran_Military的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕伊朗昨(6)日高調宣布其「魔改」自貨輪的無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」(Shahid Bagheri)正式成軍加入伊朗革命衛隊海軍(IRGC)。從曝光的活動照片來看,伊朗軍方在甲板上部署了一架外型酷炫但「眼熟」的新一代匿蹤無人機,他被命名為JAS-313,其外型被認為是10多年前推出,但備受批評的F-313匿蹤戰機之縮水改裝版。

伊朗革命衛隊海軍昨日在波斯灣港口城市阿巴斯港(Bandar Abbas)接收了「巴蓋里烈士號」,並正式將其定調為「無人機航空母艦」。據國營的《伊朗國家通訊社》(IRNA)昨日報導,這艘國產的新型無人機航空母艦可部署多個無人機中隊,並發射和回收各式戰鬥、偵察無人機;此外,也能部署直升機及各式飛彈進行進攻或防禦作戰。

據《伊朗國家通訊社》報導,這艘國產的新型無人機航空母艦可部署多個無人機中隊,並發射和回收各式戰鬥、偵察無人機。(圖片截取自@IRIran_Military的X帳號)

從活動釋出的系列照片來看,「巴蓋里烈士號」的甲板上停了各式伊朗國產的大大小小無人機,它們被整齊的綁在甲板上,並搭配著數架直升機進行陳列。

其中值得注意的是,一款外型看似非常科幻的無人機非常與眾不同,上方註名的型號稱它為JAS-313,該機被認為是伊朗的首款匿蹤無人機;而它的構型有別無其他無人機,還真的長得像是一架載人的匿蹤戰鬥機,只是駕駛座艙部分成了封閉的機體,僅有顏色區隔,有如縮小版的遙控飛機!

伊朗昨(6)日高調宣布其「魔改」自貨輪的無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」,而甲板上一架外型酷炫、但「眼熟」的新一代匿蹤無人機,被命名為JAS-313。(圖片擷取自@mhmiranusa的X帳號)

