獨家》「沱江級」第二批次首艦出廠！ 全數5艘計2026年前交軍

我國「沱江級」後續艦進入第二批次生產階段，有軍事迷目擊拍攝到，第二批次的首艦已於今日上午出廠，工作人員頂著寒風及細雨將完工的船體移出鋼棚。（李忠衛授權提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國「沱江級」後續艦正順利的按計畫陸續下水中，第一批次6艘已於去年交艦完畢，第二批次5艘也進展神速；宜蘭軍事迷今日目擊拍攝到，沱江級第二批次的首艦已於上午出廠，工作人員頂著寒風及細雨將完工的船體移出棚廠，準備接續下一階段工序。

國軍高效能艦艇第二批次後續艦的首艘艦體，今日於蘇澳地區被目擊出廠！完工的艦體在工作人員的引導下，緩慢從棚廠內移動到室外的碼頭邊。從圖像中可見這艘船已完成艦身塗裝但尚未漆上舷號，而艦體上仍可見到為接續施工而留下的鷹架，武器與雷達等部分也將等到之後工序的階段，才會進行最後安裝。

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完工的沱江級艦體在工作人員的引導下，緩慢從棚廠內移動到室外的碼頭邊。可見艦體仍留有接續施工所需的鷹架，武器與雷達等部分也尚未安裝。（李忠衛授權提供）

目擊的軍事迷也告訴記者，因為這幾天冷氣團逼近，蘇澳地區不僅濕冷又颳風下雨，因此能見度並不是很好，呈現一片霧濛濛的景象。工作人員冒者寒冷的天氣默默在室外工作，可說是相當辛苦。

我國第二批5艘沱江艦已於去（2024）年陸續開工，並依照期程管制進行中，而這5艘沱江級後續艦會在明（2026）年底前，全數完工下水。圖為沱江級原型艦。（資料照）

沱江級巡邏艦又稱「高效能艦艇」，其適中的噸位、優異的船體設計，加上強大的反艦火力，成無其作戰優勢；沱江級可藉由80公里的高時速航行，並掛載10數枚的國造反艦飛彈出擊，是我國濱海「不對稱作戰」的要角。

沱江艦原型艦搭載了8枚雄二、8枚雄三反艦飛彈；第一批次的6艘沱江艦後續艦注重防空、反艦火力的平衡，搭載了16枚海劍二防空飛彈、8枚雄二飛彈與4枚雄三飛彈；而傳第二批次的5艘後續艦可能微調反艦飛彈配置，改為4枚雄二飛彈與8枚雄三飛彈，大幅強化反艦方面的火力。

據國軍規劃，我國第二批5艘沱江艦已於去（2024）年陸續開工，並依照期程管制進行中，而這5艘沱江級後續艦會在明（2026）年底前，全數完工下水，若通過後續各項測試並交付海軍服役，海軍將擁有12艘沱江級巡邏艦，與海巡署同構型的12艘「安平級」巡防艦，一同扮演海上機動打擊的中堅戰力。

由於這幾天冷氣團逼近，蘇澳地區不僅濕冷又颳風下雨，因此能見度並不是很好，呈現一片霧濛濛的景象。（李忠衛授權提供）

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