海軍、海巡「沱江艦」12+12 戰時海巡當武器平台能夠移轉海軍？

海巡最終擁有的12艘「安平級」艦也能發射雄風飛彈，不過戰時能否納編海軍，與沱江級發揮12+12的戰力，仍有待研議。（資料照、國防部提供／本報合成）

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〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國海軍與海巡的高效能艦艇，皆具備高航速與高機動性，同時又能搭載大量的國造防空、反艦飛彈，成為因應灰色地帶衝突及戰時不對稱作戰的適宜儎台。而依我國現階段的造艦規劃，海軍及海巡分別各具備12艘艦，若遇戰時將海巡的船艦移轉給海軍使用也不失個方法，不過海巡署對此表示並無相關之規劃。

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依照我國海軍的建軍計畫，自明（2026）年之後我國將獲得12艘「沱江級」巡邏艦，不過面對戰時可能也不敷防禦使用；而海巡署部分，同樣也訂購了12艘相同艦體設計的巡防艦，被稱為「安平級」。日前有消息人士指出，若在戰時能夠整合這12+12，共24艘的高機動兵力，將有利於我國濱海的「不對稱作戰」。

海巡署的「安平級」巡防艦其艦體設計與海軍「沱江級」大致相同，也有配置反艦飛彈的發射空間及管線，因此裝掛發射箱進行運作，而海巡署的「安平級」高雄艦日前也在漢光演習中，驗證並實際發射「雄風二型」反艦飛彈，表示在戰時海巡署的12艘安平級艦也能整合海軍運用，裝掛武器成為火力打擊平台。

海巡署的「安平級」巡防艦其艦體設計與海軍「沱江級」大致相同，也有配置反艦飛彈的發射空間及管線，因此裝掛發射箱進行運作。圖為海巡高雄艦射擊雄二飛彈。（國防部提供）

儘管兩者可協同作戰，發揮加成戰力，但安平級艦在戰時直接移轉給海使用的構思仍在研議，此類方法將採人艦分離模式，也就是僅移轉船艦及裝備，海巡官兵仍留任海巡部隊，艦體則由海軍人員負責操作。不過對此一的計畫，海巡署對此表達否定，目前尚無相關轉移之規劃。

消息人士日前指出，平安級海巡艦採穿浪雙船體設計，特性是機動性強，但用在海巡執法任務上卻有些尷尬，因為安平級海巡艦不耐碰撞，對要頻繁進行攔查丶登檢任務的海域執法任務有些格格不入，艦上搭載的鎮海火箭彈，用於戰備任務偏弱，用於海巡執法任務又太強，因此在定位上有些尷尬之處。

圖為海軍沱江級艦於去（2024）年實射雄三反艦飛彈。（軍聞社提供）

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