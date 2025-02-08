賴總統點將》李天龍丶張台松2中將升任陸軍副司令 2月16日生效

賴清德總統啟動新一波軍方高階人事調整，據政府資深官員指出，現任陸軍六軍團指揮官李天龍中將丶陸軍航特部指揮官張台松中將，兩人雙雙升任陸軍副司令，人事案將於本月16日生效。圖為李天龍中將。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕農曆春節過後，賴清德總統再啟動一波軍方高階人事調整，據政府資深官員今天指出，現任陸軍六軍團指揮官李天龍中將丶陸軍航特部指揮官張台松中將，兩人雙雙升任陸軍副司令，人事案將於本月16日生效，並將牽動多位中將層級將領的連帶調整。

陸軍航特部指揮官直升陸軍副司令的例子較為少見，航特部轄下有601及602兩個航空旅及飛訓部，特戰指揮部及空降訓練中心等單位，屬陸軍的特業部隊，航空旅也是參謀本部的戰略預備隊，過去僅有前航特部指揮官黃國明中將於2017年5月直升陸軍副司令，此次張台松循黃國明模式升任陸軍副司令，後續也可能再循黃國明模式，由陸軍副司令再轉任為國防部總督察長。

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賴總統在農曆春節前展開軍方人事佈局，先是核定原陸軍司令鍾樹明上將調任為國防部軍備副部長，並由陸軍副司令呂坤修升任上將司令，第二波則是核定副參謀總長李定中中將調任為全動署署長丶陸軍副司令陳忠文中將為副參謀總長，這兩波的陸軍將領調動，也讓陸軍司令部因兩席副司令全都調動，以致短暫出現空缺，由司令部參謀長暫代職務的情形。

據政府資深官員今天指出，農曆春節過後，賴清德總統再啟動一波軍方高階人事調整，並已在本週陸續召見相關將領，現任陸軍六軍團指揮官李天龍中將丶陸軍航特部指揮官張台松中將，兩人雙雙升任陸軍副司令，人事案將於本月16日生效。

另據了解，由於此波人事調整牽動多位中將層級重要軍職將領的調整，以及會有資深少將升任中將編階職務，相關將領的晉任作業是否也在16日生效，以及總統府是否在下週舉行將領晉任典禮，還待後續觀察。

李天龍曾任陸軍司令部戰訓處長丶參謀本部訓練次長（聯七）丶參謀本部作戰暨計畫次長（聯三）等職，是軍中少見具有兩個參謀次長資歷的重要將領。李天龍在擔任六軍團指揮官任內接裝M1戰車等新式裝備，規劃期程執行丶務實解決困難，頗獲高層好評。

張台松為陸軍專科班第10期畢業，具有豐富的陸航飛行員資歷，一路擔任航特部飛訓部指揮官丶陸航601旅旅長等職，於2022年4月底升任為航特部指揮官。

張台松中將具有豐富的陸航飛行員資歷，一路擔任航特部飛訓部指揮官丶陸航601旅旅長等職，於2022年4月底升任為航特部指揮官。（資料照）

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