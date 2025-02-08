賴總統點將》陳文星中將掌六軍團 連志威中將接作戰次長

軍方有新一波重要軍職將領異動，陳文星中將接任陸軍六軍團指揮官。（圖：取自青年日報）

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賴總統點將》李天龍丶張台松2中將升任陸軍副司令 2月16日生效

〔記者羅添斌／台北報導〕現任陸軍六軍團指揮官李天龍中將丶陸軍航特部指揮官張台松中將，兩人將於本月16日升任陸軍副司令，牽動多位中將層級將領的連帶調整。資深政府官員今天指出，六軍團指揮官將由現任國防部作戰暨計畫次長室次長陳文星中將接任，並由陸軍六軍團副指揮官連志威中將調任作計次長。

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此外，六軍團副指揮官一職，傳將由國防部人事次長室人管處長孔乃德升任，並由少將晉任為陸軍中將。

主管台灣北部地區安全的陸軍六軍團，是陸軍各作戰區中，官兵人數最多丶戰備任務最為吃重的軍團級單位，也因為如此，六軍團的編制也比其他單位大的多，六軍團指揮官丶副指揮官的編階均為中將，十軍團及八軍團的副指揮官則位列少將。

以往六軍團指揮官，以曾任參謀本部人事（聯一）次長丶作計次長（聯三）者居多，例如陳泉官丶王信龍及徐衍璞當年就是以人事次長職務接掌六軍團，邱國正丶葉國輝以及李天龍在接任六軍團之前，都曾擔任作計次長，此次由陳文星接掌六軍團，陳文星現職也是作計次長。

陳文星是陸軍79年班畢業，在軍中表現傑出，在2022年底調任為馬防部指揮官，並晉任為陸軍中將，當時陳文星代表新科將官受訪時表示，站在國家最前線的他，未來會持續帶領官兵，落實敵情掌握，戮力戰訓本務，展現「守護國土，捨我其誰」的決心，完成各項準備，以不負國人期待。陳文星在2023年11調任為國防部作戰暨計畫次長室次長迄今。

即將接任國防部作戰暨計畫次長室次長的是連志威中將，連志威曾任陸軍司令部副參謀長，並在去年9月升任六軍團副指揮官，同時晉任中將。賴清德總統在去年9月主持將官晉任典禮時，肯定連志威在軍中的表現及貢獻。賴總統指出：「我們恢復一年期義務役，透過加強訓練內容，希望提升全民國防的韌性。我要感謝連將軍，在這個過程中的努力；也相信投身新制訓練的役男，經過一年完整的多元訓練，配合完善的後勤資源，可以達到實際提升臺灣自我防衛能力的目標」。

連志威與現任陸軍花防部指揮官劉暐欣兩人是陸軍官校8字頭畢業年班，劉暐欣是80年班，連志威則是81年班，代表陸軍系統人事佈局進入全新的時代。

陸軍系統將領異動，由連志威中將接掌國防部作戰暨計畫次長。（圖：取自總統府網站）

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