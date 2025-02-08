中東複雜戰火全解 「中東通」著《騷動火藥庫》

中東約有5億人口，石油產量占全球5成，近年卻衝突不斷，一旦火藥庫引燃，將波及全球經濟，中東地緣成為台灣人不能不了解的所在。（歐新社）

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軍武書摘》騷動火藥庫：10場衝突全解新中東

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中東約有5億人口，石油產量占全球5成，近年卻衝突不斷，一旦火藥庫引燃，將波及全球經濟，中東地緣成為台灣人不能不了解的所在。明白文化在阿拉伯之春15周年之際，推出新書《騷動火藥庫：10場衝突全解新中東》，由被稱為「西方中東通」的權威學者克里斯多夫．菲力普斯（Christopher Phillips），以10場關鍵衝突和13張簡潔地圖，詳解中東為何會化身無間戰場。

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《騷動火藥庫》是一本全方位理解中東地緣政治的關鍵著作，內容聚焦在中東從「阿拉伯之春」到「加薩戰爭」十多年間翻天覆地的改變。作者克里斯多夫．菲力普斯不只精確定義「中東」的地理範圍，也針對十場關鍵衝突及每一條火藥庫引信進行細緻盤點，行文充滿現場感。為了放低讀者進入紛雜地緣的門檻，書中還搭配地圖說明，讓整個局勢讀起來更有脈絡感。

《騷動火藥庫》書中提到，2019年由網路串聯起來的「阿拉伯之春」運動，曾被視為中東的新開端與新希望，但結果卻始料未及，人民革命引發一連串內戰和政變。烽火蔓延整個西亞和北非，專制強人垮台，難民逃往歐洲，伊斯蘭國趁亂崛起。曾經全世界都以為激情革命會帶來春天，沒想到卻迎來失序地緣寒冬。此時，長期主導中東情勢的美國逐步後撤，在中東地緣留下一個權力真空，無疑雪上加霜。俄羅斯趁機率先入侵敘利亞，以色列開始干預和主導走勢，伊朗加入攪局。全球和地區大國為了自身利益，不惜到處點燃引信，爭奪地緣政治影響力，讓整個中東成為遍地騷動的火藥庫。克里斯多夫．菲力普斯稱這樣的嶄新局面為「新中東」。

克里斯多夫．菲力普斯在《騷動火藥庫》一書中總結出決定中東未來情勢的十個衝突點，包括敘利亞、利比亞、葉門、巴勒斯坦、伊拉克、埃及、黎巴嫩、庫德斯坦、波斯灣地區及非洲之角；六個乘勢而起的六個區域強權則有伊朗、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國、卡達及以色列。

值得注意的是，《騷動火藥庫》一書捨棄「美國是世界秩序維護者」的觀點，改以上帝視角俯瞰「新中東」的樣貌，盤點出四個形塑今日中東大局的四個要素，包括：美國角色轉變、區域強權爭搶主導權、地緣勢力競爭範圍不斷擴大、非國家型的武裝部隊增多，這些都是造成中東紛擾的主要原因。

過去，中東是美國戰略能源石油的重要來源地，1990年代美國為防止伊拉克入侵沙烏地阿拉伯，主導了波斯灣戰爭。直至21世紀，中東區域內多數國家仍是美國的堅定盟友，但美國在頁岩油開發技術上取得突破，國家戰略能源可在本國境內確保無虞，因此中東石油國際布局不再如20世紀那麼重要，加上美國對長期涉入中東地緣衝突感到疲勞，歐巴馬、川普及拜登連續3任總統一致性地展開撤出行動，讓中東從短暫的「美國和平」時期，轉向「後美國中東」時代。

明白文化總編輯林奇伯表示，台灣幾乎不會有人否認瞭解中東地緣政治的重要性，但中東與台灣隔著地理、宗教、文化等多重面紗，加上這個地區各國家間的恩怨新舊交疊，形成一道難以跨越的門檻。

林奇伯說：「到底阿拉伯之春後，為什麼中東會遍地烽火，梟雄四起，發生權力真空？為什麼新聞上會看到中東每天都有新戰爭，每年都有強人垮台，到處都是武裝部隊？戰火永不止息，是導因於宗教古老仇恨？石油資源爭奪？或是美國撤離後的野蠻人性競逐？什麼樣的新遊戲規則，正被盤整出來？《騷動火藥庫》為台灣讀者提供理解中東全貌的全方位指南，既可全書一次性閱讀，也可單章仔細研究，可說是一重一重揭開中東神秘面紗的好機會。」

《騷動火藥庫：10場衝突全解新中東》推出後，獲得《金融時報》、《星期日泰晤士報》、《英格斯堡思想》等重要媒體盛讚。《金融時報》稱讚這本書「寫作風格簡潔，批判強悍，涵蓋了廣泛的面向。」

林奇伯表示，今年正好是阿拉伯之春15周年，媒體將關注中東一整年。尤其一開春，敘利亞、葉門等國家的國內衝突擴大演變成地緣戰爭，閱讀《騷動火藥庫》，透過13張關鍵地圖，剛好能輕鬆瞭解為什麼中東會從富饒的黑金之地變成騷動火藥庫，以及為何中東在春天之後，竟迎來失序地緣寒冬。「新中東」代表的並非「美好未來」，但是理解新中東，可以拆解掉人類的每一個疑惑糾結。

《騷動火藥庫：10場衝突全解新中東》，由被稱為「西方中東通」的權威學者克里斯多夫．菲力普斯，以10場關鍵衝突和13張簡潔地圖詳解中東。（明白文化提供）

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