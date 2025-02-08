軍武書摘》騷動火藥庫：10場衝突全解新中東

中東地區的國際關係十分複雜，此事不言而喻。本書是為了想理解這種複雜性，並尋求探索起點的讀者而寫。（明白文化提供）

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中東複雜戰火全解 「中東通」著《騷動火藥庫》

（本文摘錄自明白文化出版新書《騷動火藥庫：10場衝突全解新中東》，由明白文化出版授權刊載）

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「新」中東

本書以21世紀的中東為中心，特別是2011年阿拉伯起義的後續──這一系列抗議活動推翻了數名中東獨裁者，似乎標誌著一波新的區域衝突與不穩。已故的英國倫敦政治經濟學院國際關係教授弗瑞德．霍利代（Fred Halliday）指出，中東地緣政治的根基似乎每10年會被撼動一次，無論是2001年的911事件、1991年的波斯灣戰爭，還是1979年的伊朗革命。2011年的阿拉伯起義也同樣造成動盪。然而，霍利代敦促評論者保持謹慎，勿急於宣稱此類事件將徹底轉變區域內的地緣政治：所有劇變之下，仍保有強大的延續性。2011年的情況大致如此。部分國家因為暴力或政治紊亂而變得脆弱，其他則趁鄰國脆弱之際強大起來，但區域的基本狀態仍舊如故：一群獨立國家，多數相互競爭也結盟，並與外部行為者結盟，以增進自身利益。話雖如此，起義後經過十年左右的時間，我認為某些明顯的改變已足以合理支撐本書的副標題──「新中東」。

首先是美國角色的轉變。冷戰結束後的20年間，美國曾是主導中東地區的外部力量。到了21世紀初，區域內多數國家都是美國的堅定盟友，經常設有美軍基地，默從華府的政策。反抗美國主導的國家被刻畫為異類：例如伊拉克、伊朗及利比亞等「惡棍」國家。然而，這種情況卻造成了不平衡，許多華府盟友預期美國將永遠領導，因此當美國撤退時，令他們深感意外。數個因素促成美國的退縮。以全球來看，中國的崛起，俄羅斯軍事行動增加，以及2008年金融危機後世界經濟的東移，都促使華府後冷戰全球霸主地位的結束。美國仍舊是最強大的國家，卻不再是不受挑戰的存在。

美國國內，入侵伊拉克與阿富汗後的戰爭疲勞，促使歐巴馬、川普及拜登連續3任總統削減全球行動，並反覆承諾「不再部署地面部隊」，特別是中東地區。隨著2003年入侵伊拉克的陰影壟罩，以及在全球地位削弱的情況下，當2011年阿拉伯起義爆發時，華府意識到自己在中東的能力有限。儘管如此，它仍舊願意介入衝突，一如利比亞及伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國的情況所示。科技的發展，尤其是無人機戰爭的興起，也讓美國能以更不定期且不直接涉入的方式介入。美國仍舊維持區域內的關鍵優先事項，例如限制伊朗的核能力，保衛以色列以及維持波斯灣上的美軍基地。然而，美國不願認真涉入敘利亞、利比亞（2012年後）及葉門，對於埃及回歸獨裁政權的默許，以及接受俄羅斯、土耳其及沙烏地阿拉伯等區域及全球強權，在它曾經主導的場域發號施令，在在都標誌著美國政策的轉變。中東短暫的「美國和平」時期已經結束了；「後美國中東」開始浮現。

與此相關的第二個變化，是區域強權在美國撤出之後的真空中增加的活動，有六個大國特別積極參與。伊朗已經受益於薩達姆．海珊（Saddam Hussein）政權在2003年垮台，並擴大在伊拉克及其他地區的影響力。2011年之後的時期，為德黑蘭提供了進一步擴展的機會，加深它在伊拉克跟敘利亞的實際角色，並強化跟黎巴嫩及葉門盟友的聯結。伊朗的主要對手沙烏地阿拉伯，則藉由增加區域事務的直接參與，放棄傳統的保留態度，來回應伊朗的擴張。自二○一一年以來，為了抵禦伊朗及穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood），利雅德當局直接介入葉門，啟動對卡達的封鎖，支持埃及的政變，並支持敘利亞內戰反抗軍。除了這些舊對手之外，2011年後的時代也見證了新的區域行動者崛起，傳統強權則有所削減。敘利亞、伊拉克與埃及歷經十多年暴力和動盪後國力衰減。相較之下，一度邊緣化且傾向西方的土耳其，卻成為主要行動者，介入敘利亞、伊拉克及利比亞，支持穆斯林兄弟會，這讓土耳其跟沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國發生衝突。連阿拉伯聯合大公國這個小國，也出乎意料地成了活躍的參與者，介入葉門、非洲之角、埃及和利比亞，並支持封鎖卡達。卡達本身也漸趨積極，尤其是在利比亞、敘利亞、埃及和非洲之角的事務上，儘管受封鎖的影響使它略微收斂。以色列則擁有區域內最強大的軍隊及經濟體之一，選擇避免過度捲入區域衝突，但持續長期以來對鄰國黎巴嫩及敘利亞的干預行為。以色列也持續占領並殖民1967年時奪取的巴勒斯坦領土。

這些區域行動並非新鮮事。二次世界大戰後取得獨立的國家中，當時的區域「強權」如埃及、伊拉克跟以色列，也經常干涉鄰國事務。然而，通常只有一兩個國家涉入其中：如1960年代，埃及跟沙烏地阿拉伯分別支持葉門內戰的對立方；或者1980年代，敘利亞跟以色列在黎巴嫩內部的對立中，也有類似情況。但在2011年後，無論來自區域內或區域外的干預者數量，都遠超過以往。無論是暴力還是政治衝突，都吸引多個外部支持者，這對區域來說是有害的新發展。舉例而言，1945至2008年間，中東各種內戰每次平均會吸引略多於兩個外國干預者。2008年以來，區域內部衝突平均會吸引超過6個外國參與者。1975至1990年的黎巴嫩內戰，1963年至1976年的阿曼內戰是兩個例外情況，這兩次內戰都有大量外國強權參與；但此一趨勢在2011年之後，幾乎成為所有衝突的常態，在敘利亞、利比亞跟葉門的戰爭中，干預戰爭的國家數量都超過七個以上，不像過去只有一兩個主導者。

第三個重要變化，是這些區域行動者可以競爭的範圍擴大了。2011年前的幾十年裡，多數中東國家相對「強大」，因為它們壟斷暴力，擁有安全邊界，儘管這些通常是專制國家。只有少數例外，如黎巴嫩及2003年起的伊拉克；這些空間就成了全球及區域競爭對手的戰場。2011年的動盪讓更多國家加入這張名單：敘利亞、葉門、利比亞，以及一段時間內的埃及與巴林。2010年代也看到，這些競爭勢力甚至願意對那些尚未經歷內戰的對立政府，發動陰謀擾亂。例如，沙烏地阿拉伯成功協助推翻埃及的民選政府（與阿拉伯聯合大公國聯手），它也跟約旦及卡達的失敗政變陰謀有關，還試圖讓黎巴嫩總理下台。伊朗也同樣干涉伊拉克與黎巴嫩的政治。

與此相關的最後一個轉變是，暴力的非國家行動者數量的增長──亦即不隸屬於政府或國家正式安全部隊的武裝力量。這也不是新鮮事，非國家行動者過去也曾出現在國家力量薄弱的地區，如黎巴嫩和伊拉克。隨著弱國數量增加，加上願意支持這些非國家行動者的區域及國際行動者增加，造成非國家行動者的數量也相應增加。這些團體跟政府的關係各不相同。部分團體，如伊斯蘭國，完全拒絕任何政府的合法性。另一些，如庫德族分裂主義者──庫德工人黨（PKK）或民主聯盟黨（PYD）或伊拉克部分什葉派民兵，最初是由單一國家（伊朗）協助建立。雖然他們保持獨立，有自己的地方支持者，依然深受外國支持者的影響，與其路線一致。最極端的是，有些團體是為了服務外國議題而成立，例如伊拉克某些什葉派團體服務伊朗，或某些敘利亞反叛組織服務土耳其。此外，外國政府派遣傭兵進入中東的現象也在增加，例如俄羅斯使用瓦格納集團（Wagner Group）及敘利亞傭兵，土耳其將不同敘利亞團體送進利比亞，阿拉伯聯合大公國在利比亞跟葉門境內也僱用各種外國人。這四項變化共同展現出一幅「新」的中東地緣政治圖像，與2010年代初期相比，今日情況大相徑庭，值得深入探討。

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