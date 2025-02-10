北台灣防空戰力升級！ 國軍與美簽249億元大合約買3套NASAMS系統

國軍已與美國政府簽署249億餘元合約，採購3套NASAMS防空飛彈系統，圖為挪威部署至波蘭東南部機場的同型號系統。（取自北約盟軍空中司令部官方臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國向美國採購3套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）強化空防，根據政府採購網今（10）日公布決標資訊，我方已與美國完成這3套系統採購案的簽約事宜，這項斥資249億元的新購裝備將於6年內籌獲完畢，未來可望與愛國者、天弓、陸劍二、復仇者等防空飛彈，一同扛起首都圈空防重任。

美國國防部國防安全合作局（DSCA）去年10月25日公告，美國國務院已同意對我國軍售國家先進地對空飛彈系統、L頻段雷達換裝案及非L頻段雷達換裝案，共斥資19.88億美元（約新台幣652億元）。隨後，國軍於今年1月公告，包括防空飛彈系統彈藥、L頻段機動雷達採購案、非L頻段機動雷達採購案，都已與美方簽約完畢，三案合計243億餘元，須於2034年以前完成履約。

隨後，國防部今日透過政府採購網，發布最新一筆NASAMS採購案的決標資訊，國防部委託駐美軍事代表團，與美國在台協會（AIT）完成「防空飛彈系統」採購案簽約事宜，全案總金額為249億8500萬5783元，自今年1月14日至2030年12月31日花6年的時間履約。這項採購案的履約地點為台北市松山區與新北市淡水區，與NASAMS潛在部署地點相符。另據悉，首套系統有機會於今年交付。

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我國共採購3套NASAMS防空飛彈系統，此為系統介紹圖解。（資料照，取自雷神、KONGSBERG網站，記者涂鉅旻製圖）據統計，國防部與美國簽署4筆攸關NASAMS的合約，一共斥資493億餘元，比起美國政府公告的19.88億美元（約新台幣652億元）金額來得低，這是因為美國政府發布的軍售案金額僅屬「粗估」，確切價格還要看原物料、工本費、採購數量與品項、是否有其他買家等因素綜合考量。另外，國軍採購NASAMS的跨年度預算，今年度尚屬機密預算，因此確切採購金額，須待國軍明年將機密預算轉列公開預算後，才能得知。

根據美國安合局發布資訊，我國採購3套NASAMS系統，還附帶採購123枚先進中程空對空飛彈增程型（AMRAAM-ER），射程可達50公里左右，未來部署在雙北地區，將可為首都圈防空戰力增添一道保險，剛好補上愛國者、天弓飛彈，以及陸劍二、復仇者飛彈系統之間的戰力空缺。另外，NASAMS系統亦可採用AIM-120先進中程防空飛彈、AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）短程防空飛彈，與我國F-16V戰機可使用彈種互通，可降低後勤門檻並增加運用彈性。

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