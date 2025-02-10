共機擾台不間斷…陸軍砲指部防空營官兵動輒待命10小時

陸軍三大砲兵指揮部操作的陸劍二防空飛彈，是地面部隊野戰防空的關鍵戰力。（資料照）

相關新聞請見

北台灣防空戰力升級！ 國軍與美簽249億元大合約買3套NASAMS系統

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國防部已與美國政府簽約採購3套NASAMS防空系統，未來將與各式防空飛彈一同扛起我國空防重任。不過，隨著中共軍機擾台近年成為常態，負責第一線預警、駐守北台灣的六軍團21砲指部防空營官兵，輪值戰備期間每天須待命超過10小時，確保所屬陸劍二、復仇者防空飛彈系統能時刻做好準備。

請繼續往下閱讀...

我國向美國新購的「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）未來將部署於雙北地區，射程可達50公里、射高15公里，可攔截各式軍機、巡弋飛彈等高價值目標，成為愛國者飛彈、天弓飛彈之後的第二道防線，上述飛彈皆由空軍司令部防空暨飛彈指揮部操作。

至於空層較低的野戰防空任務，則由陸軍司令部六軍團21砲指部、十軍團58砲指部、八軍團43砲指部等單位負責，操作射程約15公里的國造「陸射劍二」防空飛彈，以及最大射程約8公里的復仇者防空飛彈車，並以連為單位星散各地，保障地面部隊安全。

陸軍六軍團21砲指部防空營官兵若面對中共軍機襲擾，輪值戰備期間每天至少須待命10小時。（取自青年日報）不過，由於中共解放軍近年來持續派軍機擾台，且時常逾越台海中線，使得我國防空部隊戰備壓力增加。根據《青年日報》報導，以陸射劍二、復仇者飛彈為主戰裝備的21砲指部防空營，戰備任務繁重，在中共軍機頻繁擾台之時，須第一時間預警待命。官兵輪值戰備期間，每日至少需待命長達10小時以上，各個防空連都須具備「獨立作戰」的精神與能力。

21砲指部防空營防一連雷達班長蔡晏声上士表示，他操作陸劍二飛彈配賦的「獵蜂雷達」，在防空部隊「全時戰備」下，當中共航跡發布時，雷達班需在10分鐘內完成放列，並將情資傳遞至指管車完成STC（自動射向指引），不僅是飛彈的眼睛，更是遂行先期預警的關鍵要角。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法