賴總統點將》志願役士兵一路升到中將 孔乃德創國軍招募紀錄

陸軍系統將領在本月16日有連串調整，六軍團副指揮官將由國防部人事次長室人管處長孔乃德升任。孔乃德是首位由志願役士兵轉任軍官，因在各個職務上表現傑出，一路升到陸軍中將的第一位，創下國軍人才招募史上的紀錄。圖為孔乃德晉任少將時的畫面。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍系統將領在本月16日有連串調整，六軍團副指揮官將由國防部人事次長室人管處長孔乃德升任，陸軍航特部參謀長楊承華升任航特部指揮官，兩人均由陸軍少將晉任為陸軍中將。

孔乃德與楊承華的晉任中將有其特殊意義，孔乃德是首位由志願役士兵轉任軍官，因在各個職務上表現傑出，一路升到陸軍中將的第一位，創下國軍人才招募史上的紀錄。楊承華是陸航OH-58D戰搜直升機飛行員出身，也是我國建案採購AH-64E阿帕契攻擊直升機的關鍵人物之一，他的經歷十分特殊，還曾在前總統蔡英文執政時期，擔任過總統警衛室外衛主任一職。

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陸軍這次的連串職務調整，分為數波進行，源頭在於農曆春節前丶國防部前軍備副部長徐衍璞屆齡退伍，並由陸軍司令鍾樹明上將接任軍備副部長丶原陸軍副司令呂坤修升任陸軍司令，因此連動多位重要軍職的陸軍將領調整。

陸軍航特部參謀長楊承華少將（右），此次接下張台松中將的職務直升航特部指揮官。巧的是，楊承華當年接任陸航601旅的時候，就是接替張台松（左）的位置，而當時監交的是時任航特部指揮官何啟鎮中將（中），而張台松也是從何啟鎮手中接下航特部指揮官一職，這張照片代表了前後三任指揮官同框，意義非凡。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

賴總統在春節過後，先是敲定由陸軍六軍團指揮官李天龍中將丶陸軍航特部指揮官張台松中將，兩人將於本月16日升任陸軍副司令，接著則是由現任國防部作戰暨計畫次長室次長陳文星中將接任六軍團指揮官，並由陸軍六軍團副指揮官連志威中將調任作計次長。

六軍團副指揮官及航特部指揮官的編階都是陸軍中將，高層在將領人事調整上，又已核定由國防部人事次長室人管處長孔乃德少將升任六軍團副指揮官，同時晉任陸軍中將，陸軍航特部參謀長楊承華少將直升航特部指揮官，並晉任為陸軍中將。

軍方人士今天說，航特部此次由參謀長直升指揮官，而非由副指揮官升任，原因在於航特部內有陸航丶特戰等兩大系統，副指揮官及參謀長兩個職務有可能都是陸航系統少將擔任，或是分屬陸航丶特戰將官出任，但兩者的位階相當，都具有升任指揮官的資格。

陸軍航特部參謀長楊承華升任航特部指揮官，由陸軍少將晉任為陸軍中將。圖為他擔任601旅長（左）時表揚優秀官兵。（取自陸軍航特部601旅官方臉書）

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