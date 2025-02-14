賴總統點將》排灣族勇士升少將 萬先坤接掌陸軍333旅旅長

負責南台灣防衛重任的陸軍333旅旅長一職，軍方核定由學經歷俱佳的萬先坤上校擔任，並晉任為陸軍少將，萬先坤為排灣族人，此次人事任命對於激勵原住投入國軍行列，可說是具有指標性意義。（圖：取自萬先坤臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍系統本月有連串的將領人事異動，除了由士兵轉任志願役軍官丶此次獲晉任為陸軍中將的孔乃德之外，另一位受矚目的則是負責南台灣防衛重任的陸軍333旅旅長一職，軍方核定由學經歷俱佳的萬先坤上校擔任，並晉任為陸軍少將，萬先坤為排灣族人，此次人事任命對於激勵原住投入國軍行列，可說是具有指標性意義。

333旅又稱為「萬金旅」，為陸軍八軍團轄下的機步旅，整體戰力相當優異，陸軍近幾年的長字號南北對抗操演，或是軍方跨軍種的旅對抗操演，333旅都是重要成員，現任陸軍司令呂坤修上將就曾擔任過333旅旅長。

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萬先坤是台東多良村出生，根據地方統計，多良村一千餘位居民中，有約6%加入國軍行列，去年退伍的前空軍副令孫連勝中將，也是出自於多良村，多良村此次產生第二位國軍將領，讓村中氣氛十分振奮。

萬先坤學養佳丶外語能力流利，曾任我駐史瓦帝尼大使館武官。（圖：取自外交部網站）

軍方人士今天指出，萬先坤的學經歷相當優秀，他是中正預校12期丶陸軍官校83年班畢業，因在校成績十分優異，獲校方推荐前往美國維吉尼亞軍校就讀，返國之後在軍方各個職務表現相當優秀，先後出任我駐史瓦帝尼大使館武官丶陸軍257旅旅長丶陸軍司令部計畫處副處長等職，備受各級長官肯定。

軍方人士說，萬先坤在陸軍司令部計畫處擔任上校幕僚時，因為外語能力極佳丶學養優秀，由陸軍司令部推荐前往英國倫敦「皇家聯合三軍研究院（Royal United Services Institute ）」任訪問學者，時間長達44週，萬先坤的研究主題則是在智庫下轄之國際安全研究小組從事指定課題研究－「中共一帶一路對東亞區域安全之影響」。

此外，萬先坤於智庫參加所舉辦之研討會或論壇外，亦在倫敦地區透過其它管道參加其他智庫及政治科學相關領域之活動，充份與其它學者交換心得。另亦藉智庫平台積極參加英國政府、國防部、三軍司令部，及我國及其他國家駐英使節所辦理之活動（社交及學術均含），各項學程豐富，有利我國受訓學員增加國際關係之視野、最新國防安全相關知識，並可深化臺、英及其他歐、美國家之軍事交流。

萬先坤曾任陸軍257旅旅長。（如圖，取自嘉義縣竹崎鄉公所臉書專頁）

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