日本交付菲國4套雷達「增眼線」 國防院學者建議台日菲情資共享

日本基於RAA協議，自去年開始向菲國轉移4套TPS-P14ME搜索雷達，這些雷達並可與日本西南諸島互補，延伸眼線。國防院學者詹祥威分析認為，台日菲有監偵情資共享之迫切，更完善面對面的「島鏈防禦」。（圖片擷取自@IiiTango的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕日本於去（2024）年中與菲律賓簽署互惠使用協定（Reciprocal Access Agreement, RAA），隨後便基於「防衛裝備移轉三原則」將開始向菲國轉移4套TPS-P14ME搜索雷達，這些雷達可與日本西南諸島互補，延伸監控範圍，以應對來自中國的海上威脅。國防院學者詹祥威分析認為，台日菲有監偵情資共享之迫切，更完善面對面的「島鏈防禦」。

日方陸續交付的TPS-P14ME雷達為監控距離達250海浬（約463公里）的S波段對空雷達，一般搭配J/TPS-P9雷達作為高、低空偵查的互補，且已實際投入運作長達30年。該雷達預計將由菲律賓空軍第580空中預警及管制聯隊（580th ACWW）主責，該聯隊的主要駐點為菲國中央呂宋偏北的San Fernando空軍基地，按推測該雷達將部署在呂宋西北部高海拔區域，主要應對來自中國的海上威脅。

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菲國雷達與西南諸島形成互補

國防院網路安全與決策推演研究所助理研究員詹祥威近日評析，當前日本位於西南諸島的久米島分屯基地配署J/FPS-4，與座岳分屯基地則配署更先進的J/FPS-5，前者對高空目標偵蒐距離可達400公里，後者的主動相位陣列雷達（AESA）據稱最大距離為2000公里，但一般認為較可信的穩定工作距離為740公里。此外，宮古島分屯，以及沖永良部島更分別部署了最先進的J/FPS-7雷達，其探測距離為機密，但一般認為至少與J/FPS-5不相上下。

TPS-P14ME係由陸上自衛隊現役J/TPS-P14改進的機動式雷達，如前述其目標主要在於高空防禦，而J/FPS-4、5或7則是針對遠距高空飛彈與載具的探測及防禦，換言之J/FPS-4、5或7之任務為大範圍監控並提供區域空域感知及早期預警，而J/TPS-P14則是作為戰術層面的機動雷達，主要應對突發性的事態反映。

TPS-P14ME係由陸上自衛隊現役J/TPS-P14改進的機動式雷達，其目標主要在於高空防禦，是一款監控距離達250海浬（約463公里）的S波段對空雷達。（圖片擷取自三菱電機網站）

但由於前述J/FPS系列以及J/TPS-P14皆由三菱重工開發，其顯然具備相似的設計理念與邏輯框架，加上當前自衛隊整體使用的是美系LINK-16高速數位數據鏈路，或者自行開發之數據鏈路，基本實現相互通聯並無太大疑義。亦即，日本藉由防衛裝備移轉提供菲律賓空軍作為防空目標識別使用，基本形成與西南諸島雷達互補的態勢；雖然RAA內容本身並無涵蓋「情資共享」，但該協議顯然為更深層次的合作，如情資交換奠定重要基礎與誘因。

探測缺陷與未及有利於三國合作

詹祥威指出，縱使前述三者雷達的探知距離，以西南諸島部署為例至少涵蓋台灣本島南部海域，而菲律賓部署的J/TPS-P14偵測距離至少460公里，基本亦涵蓋了巴士海峽並可能延伸至台灣本島之一部；但即便久米島分屯的探測可涵蓋日本西南諸島本身、與座岳分屯甚至可涵蓋到菲律賓北部，但由於地球曲率以及台灣高山遮蔽的限制，顯然日本對於新竹至屏東一面以西的探測，乃至向中國大陸內陸延伸的探知有其限制。

在此角度限制，解放軍東部戰區包含晉江、岩前以及往南延伸的諸多基地，在西南諸島防禦面上形成漏洞，至少在導彈升至一定高度前難以偵測；雖理論而言，西南諸島主要防禦之威脅面，乃從朝鮮半島延伸到惠安，但雷達搜索面積設計至少單面 可探120°，卻因地理限制而無法有效偵查形成缺漏。



而部署在菲律賓的J/TPS-P14，偵測面可由台灣屏東延伸至西沙群島方向，但由於其距離僅460公里，顯然是針對東沙以東、台灣灘以南，乃至黃岩島以北面的方向為其主要目標，雖可同時提供日本就此區解放軍載具或飛彈之動向，但對前述西南諸島的偵查闕漏難以填補。



以台灣而言，高度海拔2500公尺的樂山鋪路爪雷達（AN/FPS-115 PAVE PAWS），由於由高向低望克服曲率障礙，因此推測合理探測距離至少5000公里，2面雷達角度最大可達240度，亦及中國大陸整個西半部的空中動向皆在其掌握之中。此外，北部區域台灣至少尚有4座FPS-117雷達補足前述鋪路爪的不足；前述西南諸島的偵查缺漏，顯然台灣具有即時填補之能力。

以台灣而言，海拔2500公尺的樂山鋪路爪雷達（AN/FPS-115 PAVE PAWS），由於由高向低監控，可克服曲率障礙，因此推測合理探測距離至少5000公里，具有即時填補西南諸島偵察缺漏的能力。（青年日報提供／資料照）

建議互惠多利共創多贏

詹祥威認為，這並非表示由台灣單方面「讓利」協助日方進行偵查，並即時提供預警情資；相對而言此種情報即時交換機制，乃是建立在「島鏈防禦」的區域共同安全體的概念之下，從過去點對面的防禦，擴展到線對面乃至面對面的整體性、偕同性的防禦概念。



台灣近年仿效美日，針對中國具有威脅性的空中情資定期公告周知，然而在去機敏性與去情資來源化等多重目的下，此公告乃「非即時」以及「非精確」，用以媒體或研究或有其用處，但對於防衛安全的早期、即時預警都顯不足。



對台灣而言，近年積極建構台灣海峽以西的空中預警與感知的綜合能力，但另一方面對於海上目標的監測則有其能力限制，包含艦隊雷達、海軍高山遠程雷達都已老舊，除偵查距離有限，抗電子干擾的能力勢必有所不足。

當日本藉由軍事援助提供菲國一系列偵察雷達，並且簽署相互准入協定，進一步可能雙邊將效仿日韓軍事資訊安全協定（GSOMIA），簽署日菲間的相似協定，而形成日、菲、韓之間的情資交換體系。如此一來，在區域防禦的整體面向上，美、日、韓、菲都形成有效的情資構聯體系，僅剩台灣被排除在即時情資交換體系之外，僅能透過當前最低度、非即時的對美交換體系進行，顯然就有效的即時防禦及早期預警係有不足。

未來政策建議

由於載具速度、威脅程度的區別，該文分析，日方須我情資較屬「即時性」，或需以「秒」為計算單位；相對而言我追監海上乃至海下目標則屬慢速，只要以「分」為單位，前述互動利基而言我具有相對優勢。建議可以此與日方進行即時性情資交換談判，無論對於單一面向空情防禦，乃至整合性完成第一島鏈防禦面的構築，對此區民主友盟皆有一定助益。值得注意的是，倘若與日方談判之政治阻礙過大，或可思考轉向與菲國進行交換；在日菲完成構聯在即的前提下，與菲國的交換或許是可以思考的變通之道。

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