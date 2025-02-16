菲律賓想買建國以來前2艘潛艦 南韓、法國、西班牙都躍躍欲試

南韓「島山安昌浩級」首艘同名潛艦，未來是否成為菲律賓水下戰力一環，值得觀察。（資料照，取自南韓國防採購計畫管理局官網）

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〔記者涂鉅旻／綜合報導〕菲律賓近年與中國等鄰國在南海糾紛愈趨激烈，因此致力於強化海上戰力保障自身權益。外國軍事媒體報導，菲律賓參謀總長小布勞納上將（Romeo Brawner Jr.）近日表示，菲律賓期望在時機成熟之際籌獲2艘潛艦。報導分析，南韓、法國、西班牙都對菲國潛艦採購案表露興趣，後續發展值得繼續觀察。

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海上戰力與鄰國有落差的菲律賓，近年建軍腳步趨於積極，除了向印度採購「布拉莫斯」反艦飛彈之外，小布勞納上將近期接受外國軍事媒體《海軍新聞》（Naval News）訪問時表示，菲律賓期望未來能擁有潛艦，雖然在此之前，菲律賓必須先強化反潛與後勤能力，但他也坦言，菲律賓是群島國家，若沒有潛艦，要保護整個菲國群島著實困難。

菲律賓本世紀才開始推動海軍現代化工作，且未曾擁有潛艦，因此，菲國有意於近年籌獲2艘潛艦，為水下戰力奠基。《海軍新聞》報導，包括南韓、法國以及西班牙，都對菲律賓潛艦採購案有所興趣。

西班牙S-80級潛艦首艦「艾薩克．佩拉爾號」測試情形。（資料照，取自Navantia公司）該報導也採訪建造南韓「島山安昌浩級」潛艦的韓華海洋（原為大宇造船海洋公司），該公司稱，其可為菲國海軍提供「島山安昌浩級」潛艦，或者比較舊型的「張保皋級」潛艦，可視菲律賓政府的預算而定，不過，比起較新型的前者需至南韓進行維保，後者可在菲律賓國內進行全面維護。

法國海軍集團則是提出鮋魚級潛艦方案，盼能獲得菲國青睞；西班牙則提出S-80級潛艦的方案，這型潛艦是西班牙與法國合作、以鮋魚級為基礎研改的絕氣動力（AIP）潛艦。值得注意的是，島山安昌浩級潛艦、S-80級潛艦的排水量皆超過3000噸，張保皋級潛艦、鮋魚級潛艦的噸位則在2000噸以下。

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