軍武書摘》俄羅斯諜影：史實版「007詹姆斯．龐德之死」！

很多人都看過007詹姆斯．龐德的電影，卻鮮有人知道007的原型人物其實是俄裔英國秘密情報員賴爾（Sidney George Reilly）；換句話說，電影主人公詹姆斯．龐德的個性，部分即是賴爾的個性。（暖暖書屋提供）

（本文摘錄自暖暖書屋出版新書《俄羅斯諜影》，由暖暖書屋授權刊載）

不少人讀過英國作家伊恩．佛萊明（Ian Lancaster Fleming, 1908–1964）的偵探小說，對他筆下的神探○○七詹姆斯．龐德津津樂道，更多的人只看過全球知名的○○七系列電影，對主人公無所不能的表現驚歎不已，但卻鮮有讀者知道○○七的原型是俄裔英國秘密情報員賴爾（Sidney George Reilly, 1873-1925）。換句話說，電影主人公詹姆斯．龐德的個性，部分即是賴爾的個性。賴爾是俄裔英國人，他所從事的間諜活動主要是針對紅色蘇維埃，最終，他死在莫斯科，所以他在蘇俄也是名人。

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作為專業情報人員，英國情報界對賴爾推崇備至。《英國間諜史》一書稱，在英國歷史上沒有任何一人可與賴爾相提並論。賴爾不僅足智多謀，善於制定戰略，而且他還是專業殺手，正如電影中的龐德，無論是槍殺、毒殺還是扼殺，他樣樣精通；他對女性具有與生俱來的誘惑力，多少冷酷和高傲的女性最終成為賴爾的囊中獵物。他的俄國搭檔蘇瓦林（Борис Суварин）說，賴爾貌似內向，實則開放；貌似冷峻，實則熾烈。在一般人眼中，他傲慢無比，但他對朋友卻很謙和。他受過良好的教育，知識淵博，能力超凡。不過，跟賴爾打過交道的人，絕大多數都不喜歡他，原因只有一個，那就是賴爾極不安分，太愛冒險。

世人都以為賴爾是英國人，他走遍世界，精通七種語言，可他講得最好的竟然是俄語。為啥呢？秘密檔案顯示，原來他的祖籍是俄國，他出生在南俄港口城市，今天烏克蘭的奧德薩（Одесса）。賴爾一八七四年出生，是個私生子，俄國名字是羅森勃柳姆（Георгий Розенблюм）。但賴爾經常對外宣稱他是愛爾蘭人，後來又說自己是俄國貴族後裔。一八九二年，他因為參加學運被沙皇麾下的員警逮捕，出獄後他才知道自己的身世。一八九五年，賴爾開始遠走他鄉，尋找自己的生活。

一八九七年，賴爾被英國情報機構正式錄用為情報員。一九一七年，俄國十月革命爆發後，賴爾將其老家奧德薩的私宅表面上讓英國領事館租用，實際上，是在俄國南部建立了一個英國秘密情報中心。賴爾一八九七年至一八九八年還曾在英國駐聖彼德堡大使館就職，明為外交官，實為英國中尉情報員。他暗中加盟俄國的反對派「自由俄羅斯朋友聯盟」，從事顛覆沙俄政權的活動。一九○三年，他以木材商為掩護身分，前來中國旅順港蒐集情報。他先騙取了俄軍司令部的信任，竊得俄軍整體防禦計畫，轉手賣給日本人，大撈了一筆。日俄戰爭結束後，賴爾返回聖彼德堡定居，娶了一位俄國女人娜傑日達為妻，過起了小日子，可憐遠在倫敦的妻子瑪格麗特還蒙在鼓裡。

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賴爾本該在一九二○年代退休，離開間諜行業，但是，他無法擺脫幹這行所帶來的財富與冒險的滿足。那時，他除了做藥品生意之外，還介入捷克鑽的經營，身家逐漸顯赫，躋身英國上流社會圈子，還與當時的陸軍大臣兼空軍大臣邱吉爾（Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, 1874-1965）過從甚密。賴爾有政治野心，想要從政，將個人的想法影響英國首相和外交部長。也有研究者認為，賴爾並不想從政，只是一九二○年代他患上嚴重的妄想症，逢人便說自己是世界文明的救星和先知，甚至自我介紹是耶穌基督。

賴爾於一九二四年冬季至一九二五年夏季，前往美國的俄羅斯僑民社區發表反蘇演說，鼓動俄國僑民對抗蘇維埃。他還從福特基金會得到了捐助，款項用於從事顛覆蘇聯政權。早在一九二四年八月，蘇聯即認定賴爾為國際反蘇同盟的重要人物，格別烏（ГПУ）主席捷爾任斯基遂下令，不惜一切代價逮捕賴爾。此後，格別烏副局長雅戈達（Генрих Ягода, 1891–1938）親自制定計劃，或在蘇聯邊境或在境內秘密誘捕賴爾，誘捕行動的代號為「特列斯特」。蘇聯格別烏對此計畫信心十足，因為他們此前已經用這種方式誘捕了賴爾的同事、英國間諜薩文科夫（Борис Савинков, 1879-1925）。

薩文科夫被捕一事沒有引起賴爾足夠的重視，他更沒想到他本人竟也很快落入「特列斯特」行動的天羅地網。故事是這樣的，他於一九二五年八月應邀去俄國，行前，他給俄國妻子寫信道：「我要去彼得堡和莫斯科辦點事，僅僅逗留三天。」賴爾去蘇聯辦什麼事？誰邀請他去蘇聯？原來請賴爾前往蘇聯的，是他英國情報機構的同事赫爾，他與賴爾多年來在俄國境內執行任務，赫爾隨後定居愛沙尼亞，開始為蘇俄情報機構效力，這點賴爾並不知情。赫爾是個詭計多端的雙面間諜，他不僅為英國情報機構效力，也為蘇維埃格別烏工作，他為蘇聯建立一整套對德國間諜的反偵察系統，深得格別烏的賞識。正是他出賣了賴爾，他在「特列斯特」行動中充當了關鍵角色──引誘賴爾，亦即赫爾通知賴爾前來蘇聯與所謂的地下反蘇組織領導人見面，以便格別烏將其抓捕。

賴爾八月如約前來蘇聯，卻突然如泥牛入海，沒了消息。九月的某一天，莫斯科出版的《消息報》突然刊出消息，說蘇芬邊界有人偷渡走私，蘇聯巡邏隊奉命開槍，擊斃兩名偷渡者，其中一人正是英國間諜賴爾。多年之後，直到蘇聯解體，這段秘密檔案方才解禁。原來，賴爾一九二五年八月抵達莫斯科之前，確實去過蘇芬邊境與情報人員會面，不過，他很快便入境蘇聯，前往莫斯科，由赫爾安排會見蘇聯秘密員警假扮的「反蘇地下秘密組織」成員。蒙在鼓裡的賴爾，還傻乎乎地給他們撥款一百二十萬盧布作為活動經費。就這樣，蘇聯秘密員警的「特列斯特」行動持續了大約兩週，最後，一天深夜，賴爾終於被捕，他被押解至格別烏總部──盧比揚卡監獄。也就是在這一天，《消息報》發文說，賴爾在蘇芬邊境被擊斃。當然，這是蘇聯格別烏的反宣傳，是他們施放的煙幕彈，為的是迷惑英國秘密情報機構，因為那時，莫斯科對賴爾的秘密審訊剛剛開始。

賴爾入境蘇聯，到底真相何在，最近幾年此問題還在俄羅斯學界爭論不休。蘇聯作家明納耶夫在《外國偵察員在蘇聯的破壞活動》一書中指出，一九二五年八月，賴爾化名賴爾林斯基，成功入境蘇聯，在列寧格勒等地從事間諜活動。一九二七年，他因從事間諜活動在蘇聯境內被捕，後遭槍決。但英國的調查結果卻大相徑庭，邱吉爾秘書的回憶錄指出，英國情報機構得到準確情報，賴爾於一九二五年十一月五日，在莫斯科盧比揚卡監獄被執行槍決。

蘇聯解體後公開的秘密檔案顯示，賴爾被捕入獄後，遭受了長時間的審訊，而且主審人均是大人物，如格別烏副局長雅戈達、格別烏政委斯德爾內（Владимир Стырне, 1897-1937）等。還有研究者舉證，指出格別烏對賴爾實施酷刑逼供。總之，賴爾最後交代了英國、美國和海外僑民對蘇聯的間諜活動。賴爾在被關押和審訊期間，堅持用煙盒紙寫日記，詳細描述和分析了他被誘捕和審訊的細節，並且小心翼翼地將日記藏在囚牢的牆縫裡。研究者認為，也許賴爾當時還試圖將所寫日記帶給英國情報機構。賴爾死後，該日記被蘇聯情報機構發現，這是一份罕見的詳實而精確的獄中審訊分析報告。

十一月五日，蘇聯秘密員警將賴爾押上汽車，駛入莫斯科郊外索科爾尼基森林，在一片林間空地上，數位行刑者同時舉槍，朝賴爾的頭部齊射，瞬間結束了他的生命。接著，員警們又把賴爾的屍體拉回盧比揚卡監獄，埋在大樓後的院子裡，那裡曾是賴爾放風的地方。不過，也有學者指出，槍斃賴爾的刑場不在莫斯科郊外，就在格別烏盧比揚卡監獄的地下室裡。然而，逝者如斯，賴爾的實際刑場在哪已經不重要，重要的是，賴爾死後葬在莫斯科市中心，那是他生前夢寐以求的地方。

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