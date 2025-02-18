傳奇007龐德的本尊竟是俄國裔！《俄羅斯諜影》揭蘇聯間諜故事

《俄羅斯諜影》一書中揭露，英國傳奇特工007詹姆士．龐德的原形人物，竟是俄國裔英國人西德尼．賴利（Sidney George Reilly），其人就如同電影刻劃的那般傳奇，而他最終卻死於蘇聯特工之手。（圖片擷取自的X/本報編輯）

相關新聞請見

軍武書摘》俄羅斯諜影：史實版「007詹姆斯．龐德之死」！

〔記者劉宇捷／台北報導〕俄羅斯歷史總是壟罩在重重迷霧中，讓人充滿各種想像，特別是最讓人聞之喪膽的「特務部門」，許多間諜行動與資料在蘇聯解體後陸續浮出水面！《俄羅斯諜影》一書收集了蘇俄間諜的秘辛事蹟，堪稱遠超電影的「黑」歷史，甚至揭露知名電影角色英國007龐德的原形人物，竟是俄國裔間諜西德尼．賴利的傳奇故事。

請繼續往下閱讀...

《俄羅斯諜影》爬梳整理了近百年蘇聯及俄羅斯所有祕密警察、間諜特工等暴力部門的演變，介紹了領導人、多位知名間諜、冷戰時期美蘇檯面下的特工巔峰對決等事蹟，讓讀者更清楚發生在黑暗中的刀光劍影。就連風華絕代的性感女神「瑪麗蓮．夢露」、諾貝爾文學獎得主文壇巨擘「海明威」、絕世天才現代物理學之父「愛因斯坦」，都與蘇聯特務部門有著千絲萬縷的複雜互動。

1991年蘇聯解體，許多曾經塵封在檯面下的機密資料也陸續被解秘公開，《俄羅斯諜影》一書中也揭密了1943年德黑蘭會議期間，羅斯福和邱吉爾在蘇聯特工庇護下，從納粹德國的刺殺下安全脫身；1962年古巴飛彈危機時，美蘇核子大戰迫在眉睫，最終拯救全世界的卻是蘇聯格魯烏（俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局，GRU）特工片科夫斯基，該書也提到俄羅斯總統普廷的童年夢想。

《俄羅斯諜影》爬梳整理了近百年蘇聯及俄羅斯所有祕密警察、間諜特工等暴力部門的演變，介紹蘇俄檯面下的特工巔峰對決等事蹟，讓讀者更清楚發生在黑暗中的刀光劍影。（暖暖書屋提供）

其中，書中最為人津津樂道也最意外的篇章，莫過於英國傳奇特工007詹姆士．龐德的原形人物，竟是俄國裔英國人西德尼．賴利（Sidney George Reilly），他的一生就如同電影演的那般，精通各種殺人手段及交際方式，對女性又具有與生俱來的誘惑力，在蘇聯政權剛建立之時，一直暗地從事多面間諜行動，而他最終於1925年被設計，死在蘇聯格別烏（國家政治保衛局，GPU／後成為國家安全委員會，KGB）特工之手。

本書作者孫越於1959年在北京出生，1983年外語學院俄語系畢業，之後旅居俄羅斯長達二十多年，親身經歷蘇聯與俄羅斯政治、經濟、社會的變遷，全面接觸到俄羅斯人的各個面向，對俄國社會文化有深入的體驗。

《俄羅斯諜影》一書透過逾30篇的特工人物故事，針對歷史事件及俄羅斯的強力部門、特務單位發展變遷，有非常詳細地側寫，喜歡諜報系列電影那種血脈噴張、機智對決的民眾，千萬別錯過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法