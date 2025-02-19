海軍敦睦艦隊今年是誰遠航出任務？ 答案原來已在這圖裡揭曉

海軍今（19）日中午公布2025年「敦睦遠航訓練支隊」國內航訓的期程資訊，雖僅條列各港口停靠的期程，但在標題旁的Logo圖樣可見，這三艘船的舷號分別為1103、532及1207。（擷自中華民國海軍官方Facebook）

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海軍2025年敦睦遠航開跑！ 3/7高雄港「搶頭香」登場

〔記者陳治程／台北報導〕我國海軍今（2025）年度的「敦睦遠航訓練支隊」（簡稱敦睦遠航）任務，下（3）月將先在國內港口巡迴，再從我國東部出海執行遠航訓練。由於軍方照往例不透露相關規劃，外界對今年敦睦艦隊的成員多有猜測；事實上，這個答案已經在海軍發布的時程表上揭露。若將表上的Logo放大判讀，可見3艘船的舷號分別為1103、532和1207。

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依這三組舷號分別是海軍成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」（PFG2-1103）、油彈補給艦「磐石艦」（AOE-532），以及康定級飛彈巡防艦「武昌艦」（PFG-1207）；也就是可以大膽假設，這三艘軍艦將組成今年度的敦睦艦隊陣容，並在下月7號的高雄港邊同步登場。

海軍成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」（PFG2-1103）。（本報資料照）海軍康定級飛彈巡防艦「武昌艦」（PFG-1207）。（中華民國海軍官方Facebook）

去（2024）年敦睦艦隊是由海軍「成功艦」（PFG2-1101）、「迪化艦」（PFG-1206）二艘巡防艦及「磐石艦」油彈補給艦（AOE-532）組成；自高雄港啟航後以逆時針方式，依序停靠花蓮、蘇澳、基隆、馬公、台中、安平港，最後在3、4月之際出海，展開遠航並造訪友邦。

圖為2024年海軍敦睦艦隊陣容。圖中為油彈補給支援艦「磐石艦」（AOE-532）、圖左為「成功艦」（PFG2-1101），圖右則是「迪化艦」（PFG-1206）。（中華民國海軍官方Facebook）

而據海軍官方資訊，今年度的敦睦艦隊國內航訓，將於下月7日起在高雄港率先登場，接著往北依序停靠台南安平、澎湖馬公、台中港、基隆港、宜蘭蘇澳，最後於花蓮港停泊至22日後出海，展開今年度的「遠航」任務訓練。

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