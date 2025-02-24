低調強的MIT之光 黑鏡科技鑽研反無人機系統年銷千套組件

黑鏡科技董事長蕭淵展原與團隊致力於無人機研製，7、8年前轉型投身無人機反制領域。（記者涂鉅旻攝）〔記者涂鉅旻、陳治程／台中報導〕無人機成為現代戰爭要角，也使無人機與反制系統間的「矛盾對決」備受重視，落腳於中台灣的黑鏡科技默默耕耘，客戶已遍及國內外政府單位、軍警與企業界。黑鏡科技董事長蕭淵展說，團隊原致力於無人機開發工作，在遭遇中國品牌「大疆」低價競爭挑戰下，2017年聽取國安人士建議轉型，數年努力下，每年銷售的反制技術、組件數量已超過千套。

黑鏡科技隱身在中台灣的巷弄之間，在比一般住家略大的透天厝內，10名員工各司其職進行無人機反制系統的設計工作，廠房的一端則排放著即將交付的產品，2架旋翼無人機的結構，則擺放在辦公室一隅。事實上，這家公司的雛型，為逢甲大學地理資訊系統研究中心（GIS）團隊，早在無人機尚未普及的2000年代初期，即投入無人機研製工作，還曾參與中華職棒明星賽、跨年煙火的空拍轉播工作。

黑鏡公司的前身原從事無人機研製工作，面對中國「大疆」無人機的低價傾銷，因緣際會下轉型做反制系統。（記者涂鉅旻攝）即使切入無人機市場甚早，外部挑戰卻來得又快又猛。蕭淵展回憶，中國無人機品牌「大疆」自2011年起，挾著低價、高性價比優勢進入國際無人機市場，國內廠商皆難以抵擋。在團隊思考如何克服挑戰時，國安單位人士於2017年提出了建言，認為黑鏡科技具備通訊系統強項，不如試著投入無人機干擾、反制領域，這個建議不僅讓黑鏡科技有了反制系統的啟動客戶，扎根多年後，更開啟了進軍國際市場之路。

黑鏡科技製作的無人機干擾槍，但公司現已致力於各式系統開發工作。（記者涂鉅旻攝）黑鏡科技從無人機干擾槍開始做起，隨後研製固定式、機動式系統，滿足不同客戶所需，由於國內、外客戶多屬於涉及機敏單位，蕭淵展不願透露客戶細節，但事實上，黑鏡科技的產品遍及我國關鍵基礎設施，也外銷至亞、歐、美三大洲，連東京奧運、中東油田，都可見黑鏡科技產品的身影。

由於採購無人機反制系統的客戶，使用目的與環境差異甚大，因此，黑鏡科技非常強調無人機反制方案的「客製化」，因地制宜發揮最大效益。蕭淵展舉例，2021年舉辦奧運的日本東京，是個擁有上千萬人口的大都會，但無線通訊環境好到超乎想像，團隊數年前攜帶產品到當地測試時，還得不斷調降系統感度；相較之下，在人口與機關稠密的台北市，無線通訊環境干擾就相當多，因此須以不同產品配置，滿足各個客戶的採購需求。

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黑鏡科技的無人機反制產品，也曾於2021年舉辦的東京奧運（如圖）亮相。（資料照）黑鏡科技團隊規模小，因此並非從設計到製造都「自己來」，蕭淵展說，黑鏡是一家研發型的公司，主要負責研發（RD）和品管（QC），並釋出勞力密集的工作，在從事無人機領域開始累積的去紅供應商人脈，就是黑鏡科技關鍵零組件「外包」的好夥伴。考量各國對於反制系統的制度規範不同，其他國家客戶也可能有現地製造管道，在此情況下，黑鏡科技就會提供核心技術，合作方式充滿彈性。

烏俄戰爭在2022年2月爆發後，烏、俄雙方皆使用大量無人機殺傷對手，而我國外離島駐軍在同年8月，也屢遭中共無人機襲擾，玩轉無人機超過20年的蕭淵展說，與其說無人機帶來改變，他反倒覺得這二起事件，都加速了無人機相關科技發展趨勢，也導致了各政府、民間部門加快獲得無人機反制系統的步調。面對這樣的趨勢，黑鏡科技謹慎行事，「掌握可掌握的事情，並且把它做好」，口碑做出來了，客戶自然會回頭。烏俄戰爭加速了無人機與反制技術的發展，圖為烏克蘭總統澤倫斯基視導無人機生產情形。（路透資料照）

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