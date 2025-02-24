玩轉無人機20餘年 黑鏡科技董座蕭淵展要用「數據庫」守護領空

黑鏡科技董事長蕭淵展投身無人機研究工作超過20年，並在7、8年前切入無人機反制領域，獲得良好成績。（記者涂鉅旻攝）

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低調強的MIT之光 黑鏡科技鑽研反無人機系統年銷千套組件

〔記者陳治程、涂鉅旻／台中報導〕黑鏡科技致力於無人機反制系統多年，客戶已遍及國內、外，25年前自大學研究單位起家的董事長蕭淵展，曾從事無人機研製、空拍成像技術，到今天鑽研於無人機反制系統研製，回顧這些成果，他只笑笑說是「最好的安排」；他雖未多提黑鏡科技遠景，卻提出「無人機數據庫」構想，未來將結合現有產品，持續將誤闖領空的無人機一一識別出來，守護台灣安全。

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蕭淵展率領的黑鏡科技，目前以ADS（無人機干擾槍）、DDS（無人機反制系統）兩大產品線為主力，上述防禦裝備歷經多次更新，從Mk.1初始構型一路改良，至今已升級至少五次，使用客戶也從最初的國安單位，一路拓展至科技、工業園區與機場等關鍵基礎設施，以及國軍本島、外離島營區等重要據點，就連日本、歐洲及中東國家，也看中黑鏡科技系統與核心零組件，讓黑鏡在過去8年得以一路成長。

從無人機做到反無人機 還要用「無人機資料庫」守護國家安全

黑鏡科技董事長蕭淵展說明無人機干擾運作原理，以及創業迄今的歷程。（記者陳治程攝）

話鋒一轉，蕭淵展透露，黑鏡科技過去曾被某家科技集團詢問收購，儘管全案無疾而終，但這段插曲，也讓黑鏡科技選擇「低調強」，成為我國應對新興威脅的「隱形守護神」。對於黑鏡公司旗下系統在國內的普及率，蕭淵展說，他們系統在雙北地區的覆蓋率已將近五成，覆蓋地區不乏總統府周圍、松山機場等高機敏地點，在系統建置後，為公司蒐集為數可觀的數據，形成珍貴的「無人機特徵資料庫」。

至於「無人機特徵資料庫」的價值性為何？蕭淵展說，由於無人機在操作時，會使用特定波段頻率，這樣的「無線頻譜」數據若能被記憶起來，下一次若再偵測到相同訊號，便能藉此識別其品牌、機型等資訊，甚至能識別出相同型號、不同序列的無人機，了解其是否為單機、多機成群等飛行型態，就好比人類的聲線、潛艦水下運作的「聲紋」，在國安上的應用相當有潛力。

戰時無線頻譜很擁擠 保留「平戰轉換」空間讓反無人機更強大

陸軍步兵153旅日前於金六結營區實施「營區安全狀況演練」，圖中部隊官兵手持無人機干擾槍，模擬相關突發狀況應處作為，提升緊急應變能力。（取自青年日報）

蕭淵展說，無人機遙控操作的無線訊號，其實與開放給業界的「工業、科學及醫療」（Industrial Scientific Medical, ISM）及商業通訊頻段同受政府管制；不過，一旦戰爭開打，這些頻段很可能受到電子戰干擾而無法使用，促使無人機要往無線頻譜的兩端、尋求頻率更高或更低的無線訊號來操作，這也影響到既有無人機反制系統的效能。

他補充，現有的無人機反制系統內部，其實都保留一定的擴充空間，就是為了讓系統能夠應對不同類型、不同訊號的無人機，讓硬體可以跟升級過的軟體同步，維持它在實戰上的反無人機效能，保障目標安全。

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