圖解軍武》野戰防空要角 國軍為何買這麼多「刺針」飛彈？

我國採購刺針飛彈及相關系統至今已近30年，繼雙聯裝、車載和直升機儎台後，國軍今年將接收人攜式刺針飛彈和500枚彈藥，進一步強化國軍野戰防空體系。（美軍DVIDS網站；本報製圖）

相關報導請見

反應現代戰場趨勢 美泰「金色眼鏡蛇」演習首度發射刺針飛彈

〔記者陳治程／台北報導〕我國近年持續更新野戰防空體系，在鷹式飛彈、檞樹飛彈除役後，這項任務已由復仇者、陸劍二飛彈車搭檔接替；不過，國軍今年還將接收500枚人攜式刺針飛彈，搭配未來加購的近2000枚同型彈，不只提升部隊機動防禦效益，還讓國軍的刺針系統湊滿「全家福」，成為部隊野戰防空新勢力。接著讓《自由時報》軍武頻道以「圖解軍武」方式，帶你認識這款縱橫全球40餘年的強悍軍備。



請繼續往下閱讀...

刺針飛彈的出現

美國陸軍在第二次世界大戰結束後，便開始發展肩射型野戰防空飛彈，而代號FIM-43的「紅眼」（Redeye）飛彈即是該系統先驅。「紅眼」採被動式紅外線導引，操作手透過瞄具鎖定空中目標後，即可扣下扳機接戰，不過其導引易受外界干擾，促使美軍開始構思二代改良版，也就是「刺針」（Stinger）飛彈的前身。

1959年服役的FIM-43「紅眼」肩射型防空飛彈，是美軍野戰防空武器的始祖。（美國國防部NARA影像資料庫）

刺針飛彈從1968年展開研發、1973年進入實彈測試，在製造商、國防部和陸軍一連串系統測評後，最終在1981年正式投入美國陸軍服役。

在阿富汗一戰成名 「刺針」飛彈自此走向國際

刺針飛彈問世40餘年來，戰場實績早已族繁不及備載，但談及令它聲名大噪的戰役，非冷戰後期的蘇聯－阿富汗戰爭莫屬。蘇聯當時有意扶持阿富汗為親蘇政權，不料阿富汗政府反覆更迭，最終導致蘇聯軍隊介入並演變成兩國衝突；這場延續十年的戰事，也讓美國中情局（CIA）開始向阿富汗聖戰士密援刺針飛彈，成功伏擊蘇聯的直升機、攻擊機和運輸機，驗證其戰力。

此後，刺針飛彈開始廣為外國青睞，甚至吸引德國、土耳其授權生產；截至今日，刺針飛彈除在美軍服役，更獲逾40國採購，至今仍在多國服役中，可謂野戰防空界的「國民飛彈」。

圖為美軍陸戰隊低空防空營官兵，2017年於美國北卡州實施刺針飛彈實彈射擊。（美軍DVIDS網站）

不過，刺針飛彈至今也已多次改良，從最初的FIM-92A、到換裝「被動光學尋標科技」（POST）的FIM-92B，再到加入「可重編程微處理器」（Reprogrammable Microprocessor, RMP）的FIM-92C，和後續透過軟體升級的FIM-92D/E/F，及翻修升級的FIM-92G/J等型號。

國軍和「刺針」飛彈的緣分

我國最早是在1996年5月獲准採購55套「雙聯裝刺針」（Dual Mounted Stinger, DMS）飛彈系統、附帶465枚RMP型彈，1998年再加購61套同型系統；至於「復仇者」飛彈發射車，則是在1996年8月獲准採購74套，同時購入1299枚刺針飛彈。

2008年，美方宣布售我30架AH-64D「阿帕契」（Apache）攻擊直升機、千枚AGM-114L「地獄火」飛彈，同時也出售173枚刺針飛彈，創下以該直升機搭載刺針飛彈的先例。

圖為金門防空連飛彈班，於去（2024）年「萬安四十七號」演習期間，演練雙聯裝刺針飛彈的防空作戰準備。（本報資料照；金防部提供）圖為陸軍花防部2018年出動演練的「復仇者」飛彈發射車。（本報資料照，記者游太郎攝）陸航AH-64E「阿帕契」攻擊直升機，曾在2016年公開展示機載「刺針」飛彈實彈射擊。（本報資料照，取自軍聞社）

近十年來，國軍先後在2015、2019年軍購人攜式（肩射型）刺針飛彈，搭配同捆500枚FIM-92F彈藥，全數裝備預計今（2025）年底交付完成；不過，國防部今年度公開預算揭露，陸軍未來將加購1985枚同型彈，使全案採購量來到2485枚，形成國軍刺針飛彈「全家福」，在陸軍的野戰防空體系中更形關鍵。

一彈四型「全家福」 陸軍野戰防空新要角

我國飛彈密度位居世界前列，過去20年間，國軍持續建構可攔截共軍彈道飛彈、巡弋飛彈等威脅的中高空防禦系統，即天弓二、三型與美製愛國者三型飛彈，共同撐起多層次火網；相較之下，以復仇者、檞樹和鷹式飛彈系統搭檔的中低空防禦陣容，隨著後兩者於近年除役，這項任務已由復仇者、陸劍二組合接班，並搭配雙聯裝、人攜式刺針飛彈等裝備強化空防。

步兵科出身的前陸軍八軍團副指揮官郭力升分析，該系統機動性高、部署速度快，儘管射程有限，但能填補多層次防空網間隙，迫使共軍直-10、TB-001等低空威脅拉高飛行高度、進而降低打擊精度，並能反制敵兩棲登陸、空降和機降兵力，是部隊機動防禦的一大利器。

相比其他防空系統，刺針飛彈作戰效益高、無須雷達引導，適合大量裝備並分散部署。但郭力升建議，刺針飛彈未來可搭配更低廉的機砲系統，以制衡敵軍消耗用的無人機大軍；且在配裝刺針飛彈後，國軍也應提升防空指管系統的目標分配及敵我識別，精進防空作戰整體效能。

美軍下一代野戰防空系統，也就是「刺針」飛彈接班人的「次世代短程攔截器」發射示意圖。（美國RTX公司網站）

在刺針飛彈縱橫數十載後，美軍現已展開下代系統、又名「次世代短程攔截器」（NGSRI）的開發工作，而「刺針」製造商RTX近期更宣布完成該武器尋標器、推進段和指揮發射裝置等10項子系統的初步測試；不過，在該系統全面服役前，刺針飛彈經實戰驗證的火力，仍會讓它在野戰防空中繼續佔有一席之地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法