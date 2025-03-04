漢光41再創史上最長！兵推14天、10天實兵 首驗證動員時效

國防部長顧立雄。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕「漢光」強度因應敵情威脅再升級，國防部長顧立雄證實，今年度「漢光41號」演習規劃以灰色地帶應處，至縱深防禦作戰為發展基礎，將7月份「電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」延長至14天，7月「實兵演練」則同步擴增為10天，可有效提升國軍執行聯合作戰計畫的任務能力。

顧立雄向媒體證實，今年度「漢光41號」演習的規劃，以灰色地帶應處，至縱深防禦作戰為發展基礎，除聚焦聯合作戰，納入電腦兵推及實兵演習、三軍精準飛彈射擊、陸軍聯兵旅戰術對抗及三軍聯合火力實彈測考等科目外，更將調整演習期程，將電腦兵推延長為14天，實兵演練增加為10天，可以有效提升國軍執行聯合作戰計畫之任務能力。

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顧立雄指出，去年漢光演習中具18國語言能力執行國際傳播的「AI主播」，今年將有升級版，可以把台灣的聲音，更精準地傳播到國際社會。

另，全動署署長李定中中將也證實，為因應中共敵情威脅反應加快，修調我國國軍動員時間，今年漢光演習將進行首次旅級單位動員及時效驗證，在演習期間利用所有後備輔導的組織將召集令送達至每一位教召員，求得參數並納入往後動員準備、分類計畫等各項方案的修正，讓動員機制更臻完善。

國防部將「提升後備戰力」列為四大建軍規劃重點之一，顧立雄說，動員演習主要目的是驗證其時程，涉及動員後恢復戰力等後續也皆有討論，也會逐年提升此演習的規模。

此外，顧立雄宣布，為進一步精進聯合作戰能力，國軍今年重大演訓除「漢光」外，更新增「聯合資訊及電子作戰」、「立即備戰」、「整體空中及飛彈防禦」、「聯合海上防禦」與「聯合地面防禦」等五項聯合作戰操演。

顧立雄說明，為了使國軍各級部隊達到快速反應，且維持「高戰備」能力的目標，今年的國軍部隊訓練，結合「多域拒止，韌性防衛」的作戰指導，採「實兵、實地、實時、實裝」方式施訓，強化「備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰」整備，建立可恃戰力。

「『以實力謀和平（Peace Through Strength）』才能獲得真和平」，顧立雄重申總統賴清德日前致詞所言「和平靠實力」指出，面對瞬息萬變的國際局勢，與不斷升高的敵情威脅，我們不能把和平寄託在別人的善意上。

二人所言也呼應美國前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld，1932-2021）、前國防政策委員會主席裴爾（Richard Perle，1941-）等人常言「示弱即挑釁」（weakness is provacative）。

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