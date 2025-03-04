點出立院刪凍預算隱憂 顧立雄：嚴重影響美台協訓、彈藥發射數受限

國防部長顧立雄直言，今年度國防預算遭刪減已嚴重影響赴「國外」協訓的規模。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕114年度中央政府總預算遭立院重鍘，初步統計，國防預算刪減額度超過80億元，並有近900億元預算遭凍結。國防部長顧立雄直言，其中，國外旅費、出國交流訓練費部分，已直接嚴重影響到國軍赴國外協訓的規模，且業務費凍結不僅是行政費用，也包括整體武器裝備、油料、彈藥、後勤等。另外，立法院設下支應3成，才能赴院會報告後解凍的規定，一旦解凍時間落在休會期，將嚴重影響國軍運作。

陳永康稱「刪減國防預算與建軍無關」 國防部：絕大部分與戰備相關

針對今年度國防預算初步統計遭刪減逾80億元、凍結約900億元，國防部主計局長謝其賢中將說明，影響最大者包括各部會遭一致統刪15%至20%的「國內外旅費、訓練費」，且附帶「不得流用」條件，已影響各單位預算執行的彈性，尤其影響到國軍每年出國訓練、重要軍購案的前期溝通說明和爭取等預算，除了年度既有編列預算會受影響，非計畫性預算也會因不得流用限制，而失去執行彈性。

國造潛艦海鯤號日前浮移至測試碼頭，準備進行後續測試，結果將牽動後續艦的造艦計畫。（資料照，台船提供）謝其賢表示，包括國造潛艦後續艦、無人機產業園區預算遭凍結50%，都將影響外界解讀我國國防決心和各項施政推動。

針對國民黨立委陳永康日前訪美回台後曾受訪表示，美方已瞭解「國防預算刪減是行政經費，與建軍採購與後勤無關」、「凍結預算是因國防部說明論述不清」，謝其賢表示，國防預算遭刪減逾80億元中，僅有一小部分、約6億元是一般事務費，其他絕大部分皆與戰備有關；且在預算審議期間，國防部副部長及高階將官皆親自向各黨團溝通、說明，期盼爭取預算通過，遺憾仍遭鉅額凍結，國防部也會適度應處。

請繼續往下閱讀...

顧立雄：預算刪減已影響赴「國外」協訓

對此，顧立雄直言，遭刪減的預算中，特別是國外旅費與出國交流訓練費部分，已嚴重影響到赴國外協訓，以及射擊彈藥數。且其「不得流用」規定，已不符合國防部欲在既有基礎上，擴大協訓規模、學習實戰化操演能力建構的努力。

針對國防部業務費預算遭凍結30%，顧立雄表示，國防部的業務費，事實上並非只有行政費用，而是整個包括武器裝備、油料、彈藥、後勤等，其凍結案設下支應30%，始得向立法院院會報告爭取動支，時間點若落到立院休會期間，「這時候立法院不開門，要怎麼解凍」？

此外，顧立雄說，國造潛艦「海鯤號」海測成功後，也不清楚是否會如期排入立法院院會專案報告，這樣無前例可循的方式，恐將造成國際社會對台防衛能力和決心的質疑，盼立院支持國防預算，盡速解凍。

李世強：國家需要無人機園區是共識 先爭取投資建設

各界關心嘉義民雄無人機產業園區預算半數遭凍結，中科院院長李世強強調，該預算審議過程已有幾點共識確立，首先，國家的確需要建立此園區，讓我國民間廠商能夠擴廠，而非遷廠，藉此增加無人載具行業的國際競爭力，尤其是維繫價格與品質優勢。

李世強說，第二，國內從ODM（原廠委託設計代工）到OEM（代工生產），僅中科院有能力從設計到產業分工，並整體規劃無人機園區建設，因此希望先就對國家未來經濟和科技發展極為重要的園區，全心全力建設好。至於2029年園區成立後，由誰管理經營，中科院始終抱持開放態度，可以在建設中反覆討論，找出最佳的經營單位與方式。

顧立雄則說，無人機是我國建構不對稱戰力的重點項目之一，根據俄烏戰爭經驗，無人機消耗性高，一定要有自主生產的能力，但又不可能單靠中科院獨自生產，因此，需要以生產能夠快速結合軍用規格的民用機為目標，早日建構軍民整合量能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法