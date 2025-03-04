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獨家》中科院戰車性能提升測試清晰曝光 展現我國先進研發戰力
中科院戰車性能提升測試清晰曝光。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中科院九鵬基地近期展開年度試射任務，吸引不少軍事迷關注守候，今天上午罕見出現遮蓋外觀的戰車試射，震撼火力疑似配備新型火砲，軍事迷也猜測，可能是日前國防部透露的性能提升的M60A3戰車。
國防部官員上月十八日曾邀集三軍、國防大學、中科院、軍備局等單位，召開整備啟始會議。曾提及各單位持續盤點可參展「台北國際航太暨國防工業展」的「亮點」。會後傳出正在性能提升的M60A3戰車可能是參展重點。
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與軍事迷駐守中科院周邊的軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，這幾天是中科院排定的射擊時間，但並沒有看到轟天的飛彈試射，凡而是聽到密集的裝甲車及砲擊聲，遠方山頭隱約看的到用綠色掩蔽物遮擋的大型戰車，從外觀難以判斷確切型號，但極可能是正在性能提升的M60A3戰車。
國防部近年除了向美國新購108輛M1A2T戰車、研製國造「雲豹」輪型戰車D3樣車外，現役戰車亦將延壽、升級。根據國防部年度預算書顯示，陸軍今年起至2028年共編列8億3600萬元預算，委由軍備局研製「加農砲管」，供現役M60A3戰車使用，在提升引擎、砲控等系統的同時，確保該型戰車妥善。
M60A3戰車在我國服役30年左右，因此，國軍正進行引擎、砲控及砲管的延壽與性能提升案。（資料照）