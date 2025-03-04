升級M60A3戰車 國防部：今年10月完成觀瞄系統測評

國軍現役460輛M60A3戰車正進行性能提升，陸軍委託中科院研製的觀瞄系統預計10月驗證完畢。（資料照）

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獨家》中科院戰車性能提升測試清晰曝光 展現我國先進研發戰力

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部對美採購108輛M1A2T戰車、研製雲豹輪型戰車之外，正著手460輛M60A3 TTS戰車性能提升工作，陸軍參謀長陳建義表示，陸軍委託中科院研製2套M60A3戰車觀瞄系統，預計會在國防部、軍備局督導下，今年10月完成相關測評與驗證。

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陸軍透過外購、委託中科院等單位研製方式，將現役460輛M60A3 TTS戰車進行性能提升，光是採購「AVDS-1790-8CR」引擎、戰車砲控、射控及觀瞄系統，以及研製加農砲管就斥資超過80億元。性能提升完畢的M60A3 TTS戰車，雖然還是採用105公厘戰車砲，但預料馬力會更大、打得更準，且妥善率更佳。

本報在九鵬基地附近直擊，數輛M60A3 TTS戰車到該基地實彈射擊，且砲塔皆備帆布遮蓋。（記者蔡宗憲攝）根據陸軍規劃，「AVDS-1790-8CR」引擎採購案將執行至2028年，其餘採購項目則在此之前完備，而本報今（4）日在九鵬基地附近直擊，數輛M60A3 TTS戰車今日到該基地進行實彈射擊訓練，且砲塔頂端遭綠色帆布遮蓋，是否為已進行性能提升的車輛，尚不得而知。

對於M60A3 TTS戰車的性能提升進度，國防部昨日舉行媒體茶敘，陸軍參謀長陳建義中將表示，陸軍委託中科院研製2套M60A3戰車的觀瞄系統，相關測試在國防部、軍備局的督導下，目前狀況與進度正常，預計今年10月可以完成委託研製的相關測評與驗證。









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