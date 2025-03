「44」中譯有殺氣 Anduril執行長對旗下「忠誠僚機」型號這麼說

美國空軍日前宣布授予通用原子(下)、Anduril(上)兩款「忠誠僚機」,正式獲得YFQ-42A、YFQ-44A的任務系列編號,這也是美軍首度出現「戰鬥無人機」(FQ)系列編號。(美國空軍官網)

美國空軍首授「忠誠僚機」正式編號 兩款原型機今夏將升空

〔記者陳治程/綜合報導〕美國空軍日前正式為競逐「忠誠僚機」的通用原子、Anduril兩廠無人機,授予YFQ-42A、YFQ-44A的型號前綴,今夏將升空測試,這也是美軍首度出現「戰鬥無人機」(FQ)系列編號,宣告展開有、無人協同作戰時代。事後,Anduril執行長在社群上對此回覆,認為「44」在中文裡有「死兩次」之意,隱含該機未來空戰定位的言外之意。

美國國防新創公司Anduril執行長帕爾默(Palmer Luckey)昨(5)日在個人社群上,針對美軍授予旗下「烈火」(Fury)戰鬥無人機YFQ-44A編號一事進行評論;他在貼文中寫道,「44」在中國文化中語帶不祥,「『4』的讀音近似『死』,而『44』則有死兩次(double death)之意」,暗喻其編號與未來空戰定位相互呼應。

"In Chinese culture, the number "44" is considered unlucky because the pronunciation of "four" (四, si) sounds similar to the word for "death" (死, si), and "44" is seen as "double death".