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「44」中譯有殺氣 Anduril執行長對旗下「忠誠僚機」型號這麼說

2025/03/06 14:24

美國空軍日前宣布授予通用原子（下）、Anduril（上）兩款「忠誠僚機」，正式獲得YFQ-42A、YFQ-44A的任務系列編號，這也是美軍首度出現「戰鬥無人機」（FQ）系列編號。（美國空軍官網）美國空軍日前宣布授予通用原子（下）、Anduril（上）兩款「忠誠僚機」，正式獲得YFQ-42A、YFQ-44A的任務系列編號，這也是美軍首度出現「戰鬥無人機」（FQ）系列編號。（美國空軍官網）

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美國空軍首授「忠誠僚機」正式編號 兩款原型機今夏將升空

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍日前正式為競逐「忠誠僚機」的通用原子、Anduril兩廠無人機，授予YFQ-42A、YFQ-44A的型號前綴，今夏將升空測試，這也是美軍首度出現「戰鬥無人機」（FQ）系列編號，宣告展開有、無人協同作戰時代。事後，Anduril執行長在社群上對此回覆，認為「44」在中文裡有「死兩次」之意，隱含該機未來空戰定位的言外之意。

美國國防新創公司Anduril執行長帕爾默（Palmer Luckey）昨（5）日在個人社群上，針對美軍授予旗下「烈火」（Fury）戰鬥無人機YFQ-44A編號一事進行評論；他在貼文中寫道，「44」在中國文化中語帶不祥，「『4』的讀音近似『死』，而『44』則有死兩次（double death）之意」，暗喻其編號與未來空戰定位相互呼應。

現正參與美國空軍「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫終輪審查的通用原子、Anduril兩間國防承包商，其「Gambit」、「烈火」兩款無人機日前正式獲得「YFQ-42A」與「YFQ-44A」的任務型號；Y為原型機，FQ為戰鬥無人機，A則為該系列第一版。

作為美國空軍「次世代空優」（NGAD）計畫一環，「聯合作戰無人戰鬥機」旨在發展有、無人戰機協同作戰，以應對新型態空戰優勢；根據美軍規劃，該子計畫目標在明（2026）年下達量產決定，力求在2030年前達到「完全作戰能力」（FOC）。

美國空軍的KC-46A空中加油機。（美軍DVIDS網站）美國空軍的KC-46A空中加油機。（美軍DVIDS網站）

不過，《航空周刊》（Aviation Week）4日報導指出，美國空軍啟動「次世代空優」計畫至今，對於各項子計畫的去留多有討論，經過數月辯論後，美軍內部除續推CCA計畫，另也傾向保留NGAD的第六代戰機計畫，並基於成本考量，計畫終止「次世代空中加油機」（NGAS）項目，轉為現役的KC-46、KC-135等加油機進行改良，提升戰場生存性。

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