「44」中譯有殺氣 Anduril執行長對旗下「忠誠僚機」型號這麼說

美國空軍日前宣布授予通用原子（下）、Anduril（上）兩款「忠誠僚機」，正式獲得YFQ-42A、YFQ-44A的任務系列編號，這也是美軍首度出現「戰鬥無人機」（FQ）系列編號。（美國空軍官網）

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美國空軍首授「忠誠僚機」正式編號 兩款原型機今夏將升空

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍日前正式為競逐「忠誠僚機」的通用原子、Anduril兩廠無人機，授予YFQ-42A、YFQ-44A的型號前綴，今夏將升空測試，這也是美軍首度出現「戰鬥無人機」（FQ）系列編號，宣告展開有、無人協同作戰時代。事後，Anduril執行長在社群上對此回覆，認為「44」在中文裡有「死兩次」之意，隱含該機未來空戰定位的言外之意。

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美國國防新創公司Anduril執行長帕爾默（Palmer Luckey）昨（5）日在個人社群上，針對美軍授予旗下「烈火」（Fury）戰鬥無人機YFQ-44A編號一事進行評論；他在貼文中寫道，「44」在中國文化中語帶不祥，「『4』的讀音近似『死』，而『44』則有死兩次（double death）之意」，暗喻其編號與未來空戰定位相互呼應。

"In Chinese culture, the number "44" is considered unlucky because the pronunciation of "four" （四, si） sounds similar to the word for "death" （死, si）, and "44" is seen as "double death". — Palmer Luckey （@PalmerLuckey） March 4, 2025

現正參與美國空軍「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫終輪審查的通用原子、Anduril兩間國防承包商，其「Gambit」、「烈火」兩款無人機日前正式獲得「YFQ-42A」與「YFQ-44A」的任務型號；Y為原型機，FQ為戰鬥無人機，A則為該系列第一版。

作為美國空軍「次世代空優」（NGAD）計畫一環，「聯合作戰無人戰鬥機」旨在發展有、無人戰機協同作戰，以應對新型態空戰優勢；根據美軍規劃，該子計畫目標在明（2026）年下達量產決定，力求在2030年前達到「完全作戰能力」（FOC）。

美國空軍的KC-46A空中加油機。（美軍DVIDS網站）

不過，《航空周刊》（Aviation Week）4日報導指出，美國空軍啟動「次世代空優」計畫至今，對於各項子計畫的去留多有討論，經過數月辯論後，美軍內部除續推CCA計畫，另也傾向保留NGAD的第六代戰機計畫，並基於成本考量，計畫終止「次世代空中加油機」（NGAS）項目，轉為現役的KC-46、KC-135等加油機進行改良，提升戰場生存性。

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