「慧龍」水下載具結案卻收穫滿滿 若有後續案將強化「自主航行」

「慧龍」水下無人載具的艦艏有2處魚雷發射口，可以射擊533公厘重型魚雷。（資料照，李忠衛授權提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院持續研製各種無人載具，去年完成SUT重型魚雷操雷驗測的「慧龍」水下無人載具，已依規畫結案。政軍人士表示，科研單位在驗證「慧龍」水下無人載具的過程中收穫良多，並期望爭取下一階段科研案，若有後續計畫，將著重於更先進的自主航行、「人在迴路」（HITL）能力，擴大潛在應用範疇。

中科院自2019年起與民間廠商合作，進行「慧龍」水下無人載具科研計畫，全案為期5年，並於去年數度在東部近海亮相。從軍事迷捕捉到的照片可見，這艘測試載具漆上紅色、白色塗裝，也有帆罩結構，外觀酷似小型無人潛艇。

「慧龍」水下無人載具主要測試搖導控與武器等系統，其艦艏有2處方型魚雷管發射口，可發射與我國「劍龍級」潛艦同規格的533公厘SUT重型魚雷，並趕在去年下半年成功驗證操雷射擊；中科院也在該載具裝設氫燃料電池，盼能為新一代的非核動力潛艦，找到更節能、更安全的動力方案。



「慧龍」水下無人載具日前活動情形，若有下一代科研案，將強化自主航行能力。（資料照，李忠衛授權提供）

由於「慧龍」水下無人載具科研計畫於去年底如期結案，傳相關單位爭取明年再獲得預算，進行下一階段的後續研發案，但目前尚未定案。政軍人士表示，「慧龍」水下無人載具並非無人潛艇，而是作為測試用途，但這幾年的驗證工作，也使計畫參與人員獲得許多寶貴經驗，對於未來再爭取預算，進行下一階段科研案，相關單位樂見其成。

若「慧龍」案有後續計畫，該人士說，無人載具的自主航行能力至關重要，「慧龍」無人載具在測試時，一旁仍需要人員監控、導控，期盼後續案能導入「人在迴路」（HITL）能力，進而擴大運用範疇。

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