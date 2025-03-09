深植軍用無人機實力於民 國軍其實還有這些考量

國造「騰雲二型」無人機由中科院研製。（資料照）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續籌獲各式無人機強化「不對稱戰力」，除了對美軍購、中科院自行研製外，也積極對民間廠商採購「軍用商規」無人機，並將部分軍規無人機技術釋出給民間廠商。政軍高層說，除了經營民雄航太暨無人機園區型成產業聚落，更要在技術成熟後開枝散葉部署，除了滿足戰時大量生產需求，也能避免重要聚落遭敵鎖定一次摧毀，致使量產無以為繼的情形。

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國防部長顧立雄、中科院長李世強上周在國防部媒體茶敘時，談及中科院在嘉義民雄的「航太暨無人機產業園區」預算遭凍結影響。顧立雄說，無人機是我國建構不對稱戰力的重點項目，根據俄烏戰爭經驗，無人機消耗性高，一定要有自主生產能力，但又不可能單靠中科院獨自生產，因此，需要以生產能夠快速結合軍用規格的民用機為目標，早日建構軍民整合量能。

李世強則說，建立民雄無人機園區的目的，在於讓民間廠商擴廠而非遷廠，藉此增加我國無人載具行業的國際競爭力，且國內只有中科院具備無人機ODM（原廠委託設計代工）到OEM（代工生產）能力，因此期盼先建設好這個攸關國家未來經濟與科技發展的重要園區，至於園區在2029年落成後由誰管理，中科院抱持開放態度。

可自殺攻擊的劍翔無人機，是中科院研製的反輻射機種。（資料照）政軍人士說，李世強所言，民雄無人機園區是協助廠商「擴廠」而非「遷廠」具有指標意義，意指廠商維繫既有公司、廠房之外，分設據點於無人機園區，而非全數遷到園區之內。這主要是考量戰時無人機的消耗量極大，量產也不容間斷，因此擁有多產線、多管道，可使無人機量產能量不墜。

其次，該人士說，若無人機廠商全數集中在民雄園區，「如果敵軍丟一枚飛彈命中，可能就全部被殲滅了」，因此，期許民間廠商「擴廠」有助於分散風險，都是基於戰時情境的考量。

我國的國造無人機量產工作，主要由中科院與國內廠商分進合擊，中科院主要從事具有危險性、火工彈藥或尖端科技的「軍用軍規」機種，包括「騰雲」無人機、「劍翔」無人機、「巡飛彈」無人機皆屬此類；民間廠商則負責「目獲型無人機」等「軍用商規」偵察機種。不過，在充分盤點並確保能量不墜後，中科院已著手將部分軍規機種技術，釋出給民間廠商，例如尚待軍種點頭採購的「銳鳶二型」無人機就屬此例。中科院研製的銳鳶二型無人機已技轉給民間廠商。（資料照，亞航提供）

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